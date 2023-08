Iván Espinosa de los Monteros ha anunciado este martes que deja su acta de diputado y, con ello, la actividad política. El que fuera portavoz parlamentario de Vox en el Congreso ha hecho pública su decisión en la sala de prensa de la Cámara Baja. En este acto, el fundador de Vox -junto a Santiago Abascal, entre otros- no se ha visto respaldado por ningún miembro de la cúpula del partido. Santiago Abascal, Jorge Buxadé u Ortega Smith, entre otros, han optado por despedirse del político a través de las redes sociales. Tan sólo se han dejado ver en la comparecencia algunos diputados, como Carlos Flores, quien tuvo que dar un paso a un lado durante las negociaciones con el PP en la Comunidad Valenciana para no frustrar el acuerdo por su pasado: el catedrático de Derecho Constitucional fue condenado en 2002 por maltrato, tras ejercer «violencia psíquica» sobre su mujer. Una «línea roja» para el PP durante las negociaciones para cogobernar la Generalitat Valenciana. En la comparecencia también se ha visto a Ignacio Hoces, diputado extremeño y que suena para asumir la portavocía del partido en el Congreso, e Inés Cañizares.

Al término de la lectura del comunicado, Iván Espinosa de los Monteros ha emprendido el camino de salida, sin opción a realizar preguntas. En los pasillos del Congreso, se ha despedido uno a uno de todos los periodistas que han acudido a la convocatoria y, visiblemente emocionado, ha pedido que no se le formulara ninguna cuestión. «Como podéis comprender, hoy no es el día», ha comentado a la prensa. Un instante más íntimo, y alejado de los focos, en el que el ya ex diputado de Vox ha estado únicamente acompañado, de nuevo, por Carlos Flores, que acaba de estrenar su condición como diputado nacional tras haber logrado escaño el pasado 23J.

Despedida

«Renuncio por motivos personales y familiares. Mis padres no son tan jóvenes, mis hijos no son tan mayores y he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital para meditar sobre el momento vital en el que me encuentro», ha alegado Iván Espinosa de los Monteros, en una breve comparecencia en el Congreso, donde hasta ahora era portavoz de la formación de Santiago Abascal. Espinosa permanecerá en Vox como militante y «siempre a disposición» de sus dirigentes. Entre sus agradecimientos, se ha detenido especialmente en Abascal, «sin el cual esta aventura habría sido imposible», ha señalado.

«Ha sido un privilegio colaborar con él desde 2012, y después en la creación de Vox, esa startup de la política en la que hemos podido hacer cosas increíbles ya que no sabíamos que era imposible. Tengo esperanza de verle más pronto que tarde en La Moncloa», ha añadido sobre el líder de Vox. Sin embargo, su comparecencia ha tenido un tono muy personal. «La familia siempre sufre más que uno mismo cuando se producen ataques, y especialmente cuando son de carácter personal. Todo ha merecido la pena, porque España siempre merece la pena», ha concluido, antes de mostrarse «convencido de que los mejores días de España quedan por delante».