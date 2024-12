Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid: «España le pasará factura a Sánchez»

«España le pasará factura a Pedro Sánchez». Lo afirma, convencido, Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. En una entrevista a OKDIARIO, Jorge Rodrigo señala con claridad al presidente del Gobierno en los casos de corrupción que afectan a su familia y a su Ejecutivo: «Yo creo que Sánchez sabe mucho de esos casos. Espero que la justicia termine llamando a la puerta de Pedro Sánchez». Y no duda: «Si Sánchez ha cometido algún delito que lo pague». El consejero madrileño no descarta un pacto de silencio, en el punto actual de las investigaciones, entre Sánchez y Ábalos. Le preguntamos si todo es un teatrillo entre ellos. Responde: «El gobierno de Pedro Sánchez es un teatro en sí mismo y un espectáculo». El consejero imagina la Nochebuena en La Moncloa: «Sánchez se va a sentar a la mesa con parte de su familia implicada en casos de corrupción».

Los escándalos del gobierno socialista es un suma y sigue difícil ya, casi, de seguir a diario. La filtración de los datos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, es el asunto que puede llevarse por delante al fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, y al ministro Óscar López, ex jefe de Gabinete de Sánchez en Moncloa: «No tengo ninguna duda de que Óscar López estaba en esa operación contra la presidenta Ayuso y supongo que conocía los datos que se filtraron». Esto significa para el consejero madrileño que «este tema estaba sobre la mesa del presidente del Gobierno y en La Moncloa». Jorge Rodrigo cree que está cerca la imputación de Pilar Sánchez Acera, número dos de Óscar López en Moncloa y ahora en el ministerio, por enviar los documentos privados del novio de Ayuso al dimitido Juan Lobato.

Para Jorge Rodrigo, Óscar López es «otro peón de Sánchez, uno más, impuesto a los socialistas madrileños». Y está convencido de que fracasará como los anteriores durante los últimos 30 años de la historia del PSOE en Madrid. Dice el consejero Jorge Rodrigo que, a López, aún no se le ha escuchado ni una sola propuesta desde que «lo impuso el dedo divino de Sánchez». Y tiene claro por qué: «Óscar López no conoce Madrid. Sánchez lo ha puesto para embarrar la política en Madrid».

Puente, «peón de Sánchez»

Ayuso es la obsesión de Pedro Sánchez. Ayer se vio de nuevo en la Conferencia de Presidentes de Santander. Sánchez tienta/amenaza a los presidentes autonómicos, la mayoría del PP, con condonaciones de deuda y un nuevo sistema de financiación a cambio de perder autonomía fiscal. Traducido: ir a por Madrid, que tiene la política fiscal más atractiva de España como demuestran los inversores nacionales y extranjeros. En esta decidida política de acoso a Madrid, Sánchez tiene empeñado, según Jorge Rodrigo, a todo su gobierno.

Es el caso de su homólogo en Transportes e Infraestructuras, el ministro Óscar Puente. Para Jorge Rodrigo, Óscar Puente es «otro peón de Sánchez, como el resto de ministros». Jorge Rodrigo ha escrito a Puente hasta seis cartas para hablar del desastre diario del Cercanías en Madrid que sufren 900.000 ciudadanos y de las carreteras dependientes del ministerio. Puente no ha contestado. El ministro tuitero no parece tener voluntad alguna de dialogar. Para Jorge Rodrigo hay una clara estrategia ordenada por el presidente del Gobierno: «Sánchez, Óscar Puente y el resto de ministros se dedican cada mañana a pensar cómo poner palos en las ruedas a las políticas de la presidenta Ayuso en Madrid». Para el consejero Rodrigo, «Óscar Puente es un mal ministro».

Puente es rápido en X (antigua Twitter) pero lento, o deliberadamente lento, en tomar decisiones que afectan al bienestar de los madrileños. El consejero le ha pedido que, mientras duren las colosales obras de soterramiento de la carretera de Extremadura (la famosa Operación Campamento), facilite el tráfico alternativo haciendo gratuita la R-5. Puente no ha dicho ni mu. Como tampoco sobre si mantendrá o no las subvenciones al transporte público en 2025. De ello depende la Comunidad de Madrid para fijar las tarifas del nuevo año que empieza en 15 días. Madrid tiene, en cualquier caso, un Plan B. Si el gobierno no prorroga las ayudas estatales, mantendrá las tarifas congeladas de 2022, año de inicio de la guerra de Ucrania.

La mala fe o la incompetencia de Óscar Puente en este asunto que afecta a muchos millones de ciudadanos en toda España se ceba especialmente con los valencianos. Sus vidas y sus infraestructuras quedaron arrasadas por la gota fría del 29 de octubre. Puente tampoco ha aclarado a la Comunidad Valenciana qué va a hacer. Es la actitud de cálculo político por encima de todo de Sánchez con el drama de Valencia. Jorge Rodrigo lo tiene claro: «Pedro Sánchez es un cobarde. Por eso no fue al funeral por las víctimas. Para no dar la cara. Fue una falta de respeto a sus familiares y a todos los valencianos. Como cuando se fue como un cobarde [de Paiporta]. El Rey se quedó dando la cara. Él debería haberse quedado como presidente de todos los españoles y se marchó».

Sánchez y Franco

Sánchez no sabe qué hacer, aún, con las tarifas del transporte público en 2025, pero sí tiene ya un plan con Franco. Ha anunciado más de 100 actos por toda España para recordar los 50 años de su muerte. Un aniversario en el que, salvo él, probablemente nadie había caído.

Jorge Rodrigo habla del «Francomodín» de Sánchez que saca cuando peor lo tiene: «Es una pantomima para dividirnos, tapar la corrupción, cambiar la historia de la Transición y blanquear a asesinos de ETA». Jorge Rodrigo cree que es muy significativa, en este sentido, la terrible frase pronunciada por la ministra de Vivienda durante el congreso del PSOE en Sevilla. «Cuando acabemos con la derecha…», dijo la ministra socialista de Sánchez.

Vivienda, el «chiringuito» de Sánchez

Jorge Rodrigo tiene que lidiar con la ministra Isabel Rodríguez en el espinoso y urgente tema de la vivienda, convertida en urgencia nacional. Ayer mismo, también, en la Conferencia de Presidentes se evidenció el callejón sin salida del Gobierno de Sánchez en este asunto. Iba a ser uno de los temas estrella y quedó en nada. Frente al modelo intervencionista del gobierno y su Ley de Vivienda pactada con sus socios ultras, el modelo del PP: generar suelo para ampliar la oferta y reducir precios; y dar seguridad jurídica a los propietarios para acabar con la okupación y la inkiokupación.

Jorge Rodrigo tiene claro que la nueva empresa estatal de vivienda de Sánchez es un brindis al sol porque las competencias las tienen las autonomías y el suelo, los ayuntamientos y las comunidades. «Es una nueva ocurrencia del PSOE abocada a ser un nuevo chiringuito para colocar a sus amigos». El consejero madrileño recuerda que Sánchez ha incumplido al 100% su promesa de construir 184.000 viviendas sociales. Ni las financiadas por los fondos europeos del Plan de Resiliencia tras el covid. Sánchez no ha entregado ni una de esas viviendas.

Jorge Rodrigo resume así la política de vivienda de Sánchez: «Lo único que ha hecho ha sido aprobar una Ley de Vivienda con sus socios que ha hecho que los precios se hayan incrementado y haya bajado la oferta. En seis años no se ha construido ni una sola vivienda por el Gobierno de España. Quien realmente construye vivienda en este país son los ayuntamientos y las comunidades autónomas».

El Gobierno llama a Madrid y a las comunidades del PP «insumisas» por no aplicar al 100% la Ley de Vivienda. El consejero niega el término, pero, de facto, reconoce que Madrid, dentro de sus competencias, no aplica, por inútiles, por ejemplo, las llamadas «zonas tensionadas» de la ley estatal. Madrid, dentro de sus competencias, combate, señala el Jorge Rodrigo, la ley de Sánchez y sus socios comunistas porque «favorece o es permisiva con la okupación y la inquiokupación, que es una lacra». Madrid lo tiene claro: «Vamos a defender a los propietarios y a la propiedad privada consagrada en la Constitución».

Plan Vive Madrid

Jorge Rodrigo se muestra orgulloso del Plan Vive de la Comunidad de Madrid: «Estamos construyendo más de 8.500 viviendas. El año que viene sacaremos nuevas licitaciones. El sistema funciona. Ya hemos entregado más 1.800 viviendas y antes de final de año llegaremos a las 2.000. Es una propuesta real. Ya tenemos familias viviendo a través de este modelo de colaboración público-privada».

La Comunidad de Madrid ha reformado su ley de Vivienda para generar suelo y, ampliando la oferta, hacer que bajen los precios de compra y alquiler. Para ello están cambiando la propia ley de vivienda autonómica dando la oportunidad a los ayuntamientos madrileños de cambiar los usos del suelo: «Ya lo hicimos con los usos dotacionales para que se construyan viviendas. Ahora lo hemos hecho con los suelos de uso terciario, de oficinas, para que tengan la oportunidad de reconvertir las oficinas en viviendas o hacerlas nuevas, siempre que sea para régimen de alquiler durante un periodo de 15 años y a precio asequible».