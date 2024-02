El jefe jurídico de Bruselas analiza un dossier de 300 páginas con las quejas a la Ley de Amnistía

La Comisión Europea sigue de cerca la tramitación de la polémica Ley de Amnistía. A la Comisión de Venecia, adscrita al Consejo de Europa, se suma que, en Bruselas, el director general del Servicio Jurídico de la Comisión, Daniel Calleja, está analizado un dossier con más de 300 páginas con todas las muestras de malestar generadas en España con la proposición de ley que impulsan PSOE, Junts y otros partidos. Tal como ha podido saber OKDIARIO, el abogado jefe del equipo más cercano de Ursula von der Leyen en Bruselas ya tiene sobre la mesa documentación relativa a la Ley de Amnistía que, si se llega a aprobar, pretende hacer un olvido generalizado de los delitos cometidos por los independentistas catalanes, investigados por nexos con Rusia.

En particular, en Bruselas hay una profunda inquietud por la tensión social que ha provocado a todos los niveles la tramitación de esa ley. Inicialmente, en la Comisión había quienes pensaban que la polémica se entroncaba en la habitual contienda política. Sin embargo, con el paso de las semanas están constatando que no es así.

En el espacio público los portavoces oficiales recuerdan una y otra vez que la Comisión no se mete en asuntos internos de los Estados miembros. No obstante, de puertas adentro, observan con lupa los pasos de Pedro Sánchez, Félix Bolaños y el resto de implicados. En particular, ha molestado sobremanera que el ministro de Justicia dijera que hay «cero preocupación» en Bruselas con la amnistía, porque no es así. El comisario comunitario del ramo, el belga Didier Reynders tuvo que salir al paso para corregir al ministro socialista.

Se da la circunstancia de que el máximo responsable del área jurídica del ejecutivo de la Unión Europea es español. Su lengua materna es el castellano y no es precisamente ajeno a la situación que vive España. De hecho, viaja con mucha frecuencia al territorio nacional donde tiene familia.

En este contexto, Isabel Urrutia, la consejera de Justicia del Gobierno de Cantabria, ha elaborado y entregado a Daniel Calleja un completo expediente que prueba el gran revuelo en múltiples planos que ha provocado Sánchez en la sociedad. El objetivo es remarcar que la controversia con la amnistía ha traspasado el escenario de los partidos políticos y se ha enfurecido a estamentos de la sociedad que rara vez se pronuncian. La decisión de Sánchez de dar un giro de 180 grados en relación a lo que prometió los días antes de las elecciones y aceptar una amnistía para conseguir los votos para apoltronarse en La Moncloa ha generado críticas también en grupos sociales de todo tipo de ideología.

Como recogió OKDIARIO, contra la propuesta legislativa y el pacto de gobierno de PSOE y Junts que hablaba de lawfare judicial se pronunciaron tribunales de Justicia, audiencias provinciales, asociaciones de magistrados, fiscales, abogados –incluyendo abogados del Estado–, procuradores, notarios, letrados de la Administración, inspectores de Hacienda, policías, guardias civiles, arzobispados, crimonólogos, ferroviarios, registradores y un largo etcétera.

Además, el dossier que maneja Daniel Calleja incluye el texto de los letrados de la comisión del Congreso de los Diputados encargada de tramitar la Ley de Amnistía, que han puesto el grito en el cielo. Los técnicos de las Cortes han diseccionado los artículos y dudan del encaje ante el Tribunal Constitucional y ante el Derecho de la UE. Además, advierten de falta de concreción, de los ataques a la igualdad de los ciudadanos y de que se pretenden amnistiar delitos blindados como el terrorismo o la malversación de fondos públicos.

Análisis de un posible expediente

A las vías de los recursos de inconstitucionalidad y las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se suma lo que pueda hacer la Comisión Europea. En ningún caso planea dar pasos antes de que la ley se apruebe en las Cortes. Pero posteriormente no se descarta la fórmula de un expediente por incumplimiento del Estado de derecho, similar al que se han tramitado contra Hungría, Polonia o Rumanía.

Precisamente esta semana la Comisión Europea ha anunciado un nuevo expediente sancionador contra Hungría por reformas que atentan contra el Estado de derecho. En este caso por considerar que su controvertida Ley de Defensa de la Soberanía vulnera derechos fundamentales y pone en riesgo principios como el de la democracia y los derechos electorales de los ciudadanos.

Isabel Urrutia y Daniel Calleja con el dossier sobre la amnistía.

En este sentido, Urrutia ha llevado la alarma con la amnistía a Bruselas: «La unión institucional y ciudadana frente a la ley de amnistía no tiene precedentes en España, es histórica en la democracia de España, al suponer un peligro para la igualdad de los españoles y la separación de poderes». «Nunca antes había pasado algo así», ha remarcado. Durante el citado encuentro con el responsable legal de la Comisión Europa, la consejera cántabra, jurista de formación, se ha pronunciado en estos términos. Ha confirmado que la Comisión estudiará el texto legal una vez haya sido aprobado.

Estamos, a ojos de esta consejera, ante el «mayor abuso institucional en democracia» que va a sufrir España. Así, ha constatado que existe preocupación en las altas esferas de la UE. «Menos España es también menos Europa, y no podemos dejar que tantos años de construcción democrática en España y en Europa se desvanezcan por los intereses de quienes quieren destruir este gran país», ha trasladado Urrutia en los despachos de Bruselas en plena polémica con la amnistía.