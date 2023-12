El comisario Reynders desmiente a Bolaños y niega tener «cero preocupación» por la amnistía

El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, ha desmentido a través de su portavoz al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y recalca que niega tener «cero preocupación» sobre la Ley de Amnistía del PSOE pactada con los separatistas a cambio de sus votos para la investidura de Pedro Sánchez. Lo hace después de que Bolaños acudiera este jueves a Bruselas para explicar los detalles de esta norma.

Reynders recalca que los servicios legales de la UE todavía no han concluido el examen sobre esta medida de gracia y que no se pronunciarán hasta que su adopción parlamentaria sea definitiva.

«El análisis sigue en marcha, por tanto en ese sentido el comisario no ha dicho por ahora que la Ley de Amnistía no plantea preocupaciones», ha defendido el portavoz de Didier Reynders, Christian Wigand, al ser preguntado por esta cuestión en una rueda de prensa en Bruselas.

Wigand ha recordado que la únicas expresiones públicas de Jourova y Reynders tras las reuniones con Bolaños fueron una serie de mensajes en las redes sociales, calificándolas de «constructivas» y dejando claro que los contactos con el Gobierno de España «continuarán».

«En la reunión, el comisario informó al ministro de que tiene preguntas y quiere seguir con las conversaciones con las autoridades españolas. El análisis está en marcha y, por tanto, en ese sentido, el comisario no ha dicho por ahora que la ley de amnistía no plantee preocupaciones», ha reiterado el portavoz de Reynders.

Lo que dijo Bolaños

Félix Bolaños aseguró que en la Comisión Europa había «cero preocupación» sobre el impacto que la Ley de Amnistía pudiera tener sobre la «salud y la fortaleza» del Estado de derecho en España. Afirmó que esas fueron sus «impresiones» tras reunirse en Bruselas con la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Estado de derecho, Vera Jourova, y con el comisario de Justicia, Didier Reynders.

«Sobre esta ley de amnistía les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de derecho y la separación de poderes en España», esgrimió el ministro de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez en rueda de prensa en la capital europea. «Cero preocupación, cero, ninguna», enfatizó.

Según Bolaños, Jourova y Reynders «conocen perfectamente» la norma registrada por el PSOE en el Congreso como peaje a sus socios separatistas por la investidura de Pedro Sánchez. «Saben que es absolutamente conforme con la Constitución, con el sistema legal español y con los valores de la Unión Europea», apostilló. Estas declaraciones han sido desmentidas horas después por el portavoz del comisario de Justicia de la Unión Europea.

Feijóo le acusa de «desinformar»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Félix Bolaños de «desinformar» tras su visita a Bruselas. Lo ha dicho este durante una visita a la Fundación Once. «Conociendo os antecedentes del señor Boñalos, el comisario Reynders no nos engaña», ha señalado en declaraciones a los medios.

«El comisario Reynders ha dicho a los ciudadanos, al señor Bolaños y a mí, entiendo que lo mismo. Y lo que está haciendo la Comisión Europea es esperar a conocer el texto de la ley de amnistía para estudiarla y pronunciarse», ha recalcado el líder de los populares. «Por tanto, lamento que el señor Bolaños venga a desinformar a los ciudadanos españoles y venga a corregir lo que el señor Reynders ha dicho por escrito, lo que me ha dicho a mí personalmente, y lo que está haciendo la Comisión», ha añadido.

Feijóo ha instado a esperar a que las autoridades europeas dicten su valoración sobre la amnistía. «Por lógica prudencia hasta que no tenga el texto, el comisario no se va a pronunciar, pero cuando esté el texto (Reynders) va a ver si entronca o no frontalmente contra el artículo 7 y por tanto contra el Estado de Derecho que protege los Tratados de la Unión», ha afirmado el líder del PP.