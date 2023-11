De jueces a policías pero sin los sindicatos: estos son todos los agentes sociales contra la amnistía

Avalancha de múltiples sectores del Estado con pronunciamientos en contra de la Ley de Amnistía pactada por el PSOE y Junts a raíz de supuestos casos de lawfare o guerra sucia judicial. De jueces a fiscales, pasando por abogados, procuradores, auditores, inspectores de Hacienda, inspectores de la Seguridad Social, criminólogos, diplomáticos, etc. Las últimas horas se han convertido en un incesante goteo de declaraciones institucionales contra el último movimiento de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont.

Se trata de un clamor sin precedentes en los últimos años contra el acuerdo de «someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales». Se trata de una «evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes». «Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la Ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución», recuerdan varios comunicados consultados por OKDIARIO.

«Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el

funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta», remarcan desde ámbitos judiciales. También se han unido entidades de la sociedad civil a favor de la Constitución, despachos de abogados e incluso varios obispos.

Agentes sociales contra la amnistía

A continuación se recoge una parte de las entidades de todo signo que se han pronunciado.

Consejo General del Poder Judicial Asociación Profesional de la Magistratura Asociación Judicial Francisco de Vitoria Juezas y Jueces para la Democracia Foro Judicial Independiente Asociación de Fiscales Asociación Profesional e Independiente de Fiscales Unión Progresista de Fiscales Jueces Decanos de España Presidentes de Audiencias Provinciales Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón Asociación de Abogados del Estado Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia Asociación de los Cuerpos de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid Ilustre Colegio de Abogados de Granada Asociación de Letrados de la Administración de Castilla-La Mancha Colegios de Abogados de Cartagena, Lorca y Murcia Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social Inspectores de Hacienda del Estado Asociación Pro Guardia Civil Asociación Unificada de Guardias Civiles Sindicato Unificado de Policía Asociación de Funcionarios de Cuerpos Superiores al Servicio del Tribunal de Cuentas Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social Fundación Miguel Ángel Blanco Colegio de la Criminología de la Comunidad de Madrid Fundación Foro Libertad y Alternativa Unión78 Plataforma NEOS Foro España Cívica Libres e Iguales Cataluña Suma por España De español a español S’ha Acabat! Citizens pro Europe Asociación Pie En Pared Despacho de Abogados Pérez-Llorca Arzobispos de Oviedo y Valladolid

Llama la atención sobremanera la presencia en el listado de organizaciones próximas a la izquierda como Juezas y Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales o, entre otras, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia. No obstante, posteriormente, tras la corrección unilateral del PSOE, han celebrado con «alivio» la precisión relativa a que su acuerdo con Junts «no busca fiscalizar» a los jueces ni revisar sus resoluciones. «La precisión de que no se va a usar el Parlamento para invadir competencias judiciales es un triunfo de la sensatez», han apuntado Juezas y Jueces para la Democracia.

Ausencia de CCOO y UGT

Por su parte, los sindicatos mayoritarios de trabajadores CCOO y UGT, lejos de posicionarse con el resto de entidades, llevan semanas alineados con el PSOE. Se han declarado a favor de la amnistía y el olvido de los delitos del secesionismo catalán. Por el contrario, los empresarios de la CEOE han convocado un Comité extraordinario «ante la grave preocupación empresarial» por este pacto de gobierno.

Como UGT y CCOO, se ha desmarcado el Colegio de la Abogacía de Barcelona. Tras «varias consultas» recibidas ha expresado: «No se incluye entre las funciones de este Colegio emitir posicionamientos públicos». Argumentan que hubo un pronunciamiento a favor del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y el Tribunal Supremo falló que «no se permitía emitir opiniones en este tipo de situaciones» al ser una corporación de Derecho Público.

Ferroviarios y técnicos de Hacienda

Otros agentes sociales contra aspectos concretos de los acuerdos por la amnistía del PSOE y partidos nacionalistas son sindicatos sectoriales. Los ferroviarios han reprochado la cesión de Rodalies a la Generalitat de Cataluña. Tienen miedo de que sea el inicio de la división de Renfe y Adif en 17 empresas.

Igualmente, dentro de los agentes sociales con dudas sobre el pacto que incluye la amnistía está Gestha, Sindicato de Técnicos de Hacienda, que ha manifestado que «cualquier cesión en materia tributaria debe producirse dentro del marco constitucional y nos oponemos a la cesión total de los tributos que en dicho acuerdo propone Junts». «La Constitución contempla los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. En este sentido, cualquier medida de fragmentación de la Agencia Tributaria o del Cuerpo Técnico de Hacienda contará con nuestra frontal oposición», agregan.