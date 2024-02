El letrado de Armengol planta a la Comisión de Venecia y no le explicará sus «tropelías» con la amnistía

PSOE y Sumar han rechazado este martes en la Mesa del Congreso de los Diputados que el letrado mayor de la Cámara y ex cargo del Gobierno de Pedro Sánchez, clave en la tramitación de la Ley de Amnistía, se reúna con la delegación de la Comisión de Venecia que visita esta semana España para emitir un informe sobre la polémica proposición de olvido penal del 1-O en Cataluña. Este dictamen ha sido solicitado por el Senado al órgano consultivo del Consejo de Europa.

Según fuentes parlamentarias, la Comisión de Venecia remitió al Congreso una listado de las personas con la que tenía intención de reunirse, a modo de «requerimiento», y entre tales implicados en la tramitación de la amnistía figuraba el letrado mayor o secretario general de la Cámara baja, Fernando Galindo, ex cargo socialista. Sin embargo, en la Mesa del Congreso, la posición mayoritaria de PSOE y Sumar, que tienen el control de la misma, ha acordado este martes que Galindo no atienda a la Comisión de Venecia y que sea la Mesa de la Comisión de Justicia, presidida también por el PSOE -en concreto por el diputado socialista Francisco Lucas-, la que elabore el programa que visitas que seguirá la delegación del órgano consultivo del Consejo de Europea en relación con las autoridades del Congreso de los Diputados.

Fuentes parlamentarias apuntan el propio Galindo ha manifestado en la reunión de la Mesa a puerta cerrada que no su opinión era que no debía comparecer ante la Comisión de Venecia, dejando la decisión en manos de los miembros del órgano de gobierno de la Cámara. Esta negativa de Galindo, si no tiene nada que ocultar, ha causado especial sorpresa en las filas del PP, fundamentalmente porque el letrado mayor podría haber recibido a la delegación y contestado solamente a cuestiones técnicas, sin entrar en valoraciones políticas por su condición de funcionario.

En rueda de prensa en la Cámara baja, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, ha denunciado que Armengol no ha dado explicaciones sobre este maniobra en la Junta de Portavoces y le ha exigido que aclare las razones por las que Galindo, que ha validado la amnistía frente a lo que sucedió con el anterior letrado mayor y un texto similar en 2021, no se verá con la Comisión de Venecia, que había requerido conocer su actuación al respecto, según fuentes de la Cámara.

Tellado ha criticado aquí las «tropelías» cometidas por Francina Armengol y el letrado mayor del Congreso, «fieles colaboradores» de Sánchez, pongan «una alfombra roja» al presidente del Gobierno para que éste pueda ejecutar su agenda . En este sentido, ha señalado que sin «el aval” de Armengol y la colaboración de Galindo no hubiera sido posible tramitar la ley de amnistía ni devolver a la Comisión de Justicia esta norma, a pesar de haber sido rechazada por la mayoría absoluta del Pleno con 179 noes la semana pasada.

Desde el PSOE, su portavoz en la Cámara baja, Patxi López, ha esgrimido en rueda de prensa que la Mesa del Congreso ha acordado «lo mismo que se hizo en 2014, que se reúnan con la Comisión de Venecia los representantes de la Comisión de Justicia del Parlamento, que es la que tramita la ley». «El letrado no ha elaborado la ley, no tiene que dar opinión política sobre ella, no saquemos conclusiones que nada tiene que ver con la realidad», ha declarado López.

Agenda de la delegación

Los miembros de la delegación de la Comisión de Venecia con agenda en España este jueves y viernes son Marta Cartabia, ministra de Justicia italiana durante la etapa de Mario Draghi; el vicepresidente de la Comisión de Venecia, Martin Kujier; el ex primer ministro de Bulgaria Philip Dimitrov; y los juristas Regina Kiener, José Luis-Vargas, Simona Granata-Menghini y Pierre Garrone.

Está previsto que el jueves mantengan una reunión con la presidenta del Congreso y el presidente del Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, y que posteriormente ese mismo día se citen con representantes de los grupos parlamentarios de mayor a menor representación. Por su parte, el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto (PP), ha firmado de que n la delegación se verá el viernes con expertos constitucionales en el Centro de Estudios Constitucionales.

Este viaje responde a la solicitud de la Mesa del Senado, con mayoría del PP, para que la Comisión de Venecia prepare un dictamen sobre esta proposición de ley de amnistía, que actualmente se encuentra en el Congreso tras el rechazo de Junts.

La Comisión de Venecia dio a conocer que publicaría su dictamen sobre la Ley de Amnistía que el PSOE pactó con Junts y ERC para asegurar la investidura de Pedro Sánchez a más tardar en su Pleno del 15 y 16 de marzo, aunque podría incluso acortar ese plazo.

El procedimiento para preparar estos dictámenes establece que la Comisión de Venecia pueda visitar el país para hablar con las autoridades, la sociedad civil y otros grupos interesados.

El Senado, donde el PP de Alberto Núñez Feijóo tiene mayoría absoluta, solicitó un dictamen con carácter de urgencia con el objetivo de contar con la valoración de la Comisión de Venecia a tiempo para el debate sobre la Ley de Amnistía que se celebre en esta Cámara si pasa finalmente el trámite del Congreso. Ahora mismo, el texto ha vuelto del Pleno a la Comisión de Justicia para una nueva negociación después de que Junts tumbara la semana pasada la redacción actual al no incluir el perdón de todos los delitos de terrorismo y el de alta traición, este último en relación con la trama rusa del procés.