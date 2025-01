Irene Montero (Madrid, 1988) ha incluido en su currículum como eurodiputada que trabajó como cajera en una conocida cadena de electrodomésticos tras borrar esta experiencia laboral de su perfil biográfico oficial cuando era ministra de Igualdad del Gobierno de Pedro Sánchez, hecho del que informó en su día OKDIARIO y fue comentado por la propia dirigente de Podemos en redes sociales.

En concreto, la vicepresidenta del grupo de la Izquierda en el Parlamento europeo recoge en su currículum oficial en la web de la Eurocámara que fue «cajera» («cashier», en inglés) en la compañía Saturn entre el 1 de abril de 2010 y el 15 de enero de 2011. Es decir, nueve meses y medio en total.

Esta es la principal actividad profesional en el sector privado que aparece en este curriculum de la eurodiputada de Podemos Irene Montero. En el apartado «Carrera profesional» sólo hay una referencia más, «beneficiaria de una beca en el Programa de Formación de Profesores Universitarios» entre el 1 de abril de 2013 y el 31 de marzo de 2015, es decir, 48 meses.

El resto de sus referencias laborales figuran en el apartado de «Carrera política», donde constan los cargos desempeñados como miembro del Consejo Ciudadano de Podemos desde el 15 de noviembre de 2014 hasta la actualidad; como diputada de este partido en el Congreso entre el 13 de enero de 2016 y el 17 de agosto de 2023; como ministra de Igualdad del Gobierno de España entre el 13 de enero de 2020 y el 21 de noviembre de 2023; y como eurodiputada desde el pasado 16 de julio.

Además, Irene Montero señala en su currículum que es miembro del Grupo de Puebla desde el 13 de junio de 2020, y de la Internacional Feminista desde el 3 de abril de 2023. El Grupo de Puebla, el lobby que agrupa a representantes de la izquierda populista latinoamericana y al que pertenece el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha blanqueado al régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela y ha pedido que no haya sanciones a la Rusia de Vladimir Putin tras la invasión de Ucrania.

Currículum de Irene Montero como eurodiputada.

El currículum de Montero en el Parlamento europeo, que es «información publicada bajo la responsabilidad exclusiva de la diputada», según indica la Eurocámara, añade dos entradas en lo referente a «Formación»: dos estudios en la Universidad Autónoma de Madrid entre el 01/09/2006 y el 30/06/2011, y 01/09/2011-30/06/2013. Estas fechas -aunque la dirigente de Podemos no lo especifica aquí- se corresponden con su licenciatura en Psicología en la UAM y su Máster en Psicología de la Educación por la misma institución académica.

Se da la circunstancia de que, tal y como publicó OKDIARIO en febrero de 2020, la ex ministra de Igualdad ocultó en el currículum oficial colgado en el Portal de Transparencia del Gobierno de España, tras llegar al cargo, que había trabajado en la cadena alemana de electrodomésticos y electrónica Saturn entre los años 2010 y 2011.

Currículum de Montero cuando era ministra. No citaba que trabajó como cajera.

A través de su perfil en redes sociales, Montero cargó entonces contra OKDIARIO por el simple hecho de informar, al tiempo que evitó explicar el motivo de aquella omisión. La entonces titular de Igualdad puso en la diana a este medio, tergiversando la realidad y afirmando que «parece que a algunos señores les molesta que una cajera de supermercado, hija de un mozo de mudanza y de una maestra de escuela, pueda ser ministra». Junto a ello, aprovechó la ocasión para volver a desgranar su expediente académico y dos becas de postgrado concedidas por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y el Ministerio de Educación, algo que ya era conocido.

Cabe recordar que el pasado junio, a través de un vídeo de la campaña electoral, Podemos rescató el pasado de Irene Montero como cajera de la cadena de electrodomésticos para tratar así de rascar votos de cara a los comicios europeos que se celebraron el 9-J. «Mientras estudiaba, trabajaba de cajera de supermercado. Os cuento un secreto: a Irene le indigna que siempre quieran desacreditarla por haber trabajado de cajera», decía el vídeo del partido morado.

Acto seguido, el narrador se contestaba a sí mismo: «Pero, ¿sabéis qué? Que una cajera de supermercado llegue a ser ministra es la prueba de que la democracia, a veces, gana». Según el vídeo de la formación morada, «la democracia no es sólo votar cada cuatro años, la democracia es que los hijos de la clase trabajadora puedan ocupar los puestos que estaban reservados a los hijos de los que siempre mandaron».

Indemnización

Tras cesar como ministra y hasta que tomó posesión del acta de eurodiputada, Irene Montero percibió 5.346 euros mensuales durante medio año en concepto de indemnización como ex alto cargo del Gobierno. Y ahora goza de un salario fijo de 10.075,18 euros brutos mensuales (7.853,18 euros netos), sin incluir gastos de dietas y viajes. «Lo que cobran los eurodiputados es una cosa vergonzosa, que se puedan meter 6.500 euros al mes en la cuenta», decía Pablo Iglesias, ex ministro, ex líder de Podemos y pareja de Montero. Era entonces el año 2015 y Podemos aún no había echado por tierra su discurso anticasta.