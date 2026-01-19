Interior admite que no tiene registros de cuántos maltratadores se quitan las pulseras

El Ministerio del Interior no dispone de una base de datos sobre las «incidencias» de los dispositivos telemáticos para maltratadores. Así lo admite el departamento de Fernando Grande-Marlaska en una respuesta por escrito en el Congreso de los Diputados, a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

El Grupo Parlamentario Popular dirigió una pregunta a Interior para interesarse por «cuántos atestados o denuncias han realizado o recibieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por manipulación, destrozos, cambio de ubicación, etc, de las pulseras de geolocalización de los maltratadores desde el año 2020 hasta la actualidad, desglosado por anualidades y comunidades autónomas».

En su respuesta, Interior señala que «la Administración Central del Sistema VioGén recibe las incidencias que reportan los distintos cuerpos policiales, que son puestas en conocimiento del Ministerio de Igualdad, pero no existe un registro de las mismas en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, y en las bases de datos disponibles no hay campos de búsqueda que puedan discriminar la información solicitada».

Fallos en las pulseras

La respuesta del ministerio dirigido por Grande-Marlaska resulta llamativa, especialmente tras la reciente polémica por los fallos en las pulseras telemáticas de maltratadores, que reveló OKDIARIO.

La Fiscalía General del Estado alerta en su última memoria anual del elevado número de absoluciones por estos «múltiples fallos», detectados con estos dispositivos telemáticos así como con el prestador del servicio.

El Ministerio de Igualdad tiene contratada la prestación del servicio del sistema de seguimiento con una empresa privada, encargada de realizar la instalación, monitorización y desinstalación de los dispositivos. Estas tareas son desarrolladas por el Centro Cometa, que es el que se relaciona con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Igualmente, la Fiscalía advierte que por parte de Cometa se remiten incidencias cuando han sido los propios usuarios los que han dado aviso de fallos en los aparatos y que los equipos son sustituidos «con cierto retraso».

Por su parte, fiscalías como las de Madrid, Gerona, Granada o Tenerife alertaron de «problemas de descarga de la información del anterior proveedor de servicios y de la información relativa al uso de los dispositivos por parte de investigados y penados o la ubicación de estos». Además, la memoria destaca que se le comunicó a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género «para que se procediera a su solución, ante la potencial desprotección de las víctimas». La ministra de Igualdad, Ana Redondo, trató de minimizar la polémica, alegando «incidencias técnicas» por un cambio de contrato.

Igualmente, la Fiscalía apunta en su memoria que el centro de control Cometa ha informado «reiteradamente» a los juzgados que no pueden facilitarles la información que sea anterior al día 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos. «Esta anomalía produce sus consecuencias tanto en la fase de instrucción ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios», subraya el Ministerio Fiscal.

Por último, varias fiscalías alertan de «lo gravoso» que es para las víctimas la comunicación de incidencias reiteradas, «con la consiguiente inseguridad y trastorno en su vida diaria, llegando a comparecer en sede judicial para solicitar la retirada de los dispositivos».