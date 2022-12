El rotundo éxito que ha obtenido el Partido Popular con su recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar el asalto de Pedro Sánchez al Poder Judicial ha creado cierta preocupación en Vox. Después de que el alto tribunal diera la razón a los populares los de Abascal han visto cómo perdían la iniciativa judicial que siempre les ha caracterizado para dar la batalla contra el Gobierno socialcomunista.

Así lo han manifestado fuentes de Vox a OKDIARIO que han revelado que «hay preocupación» en el grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados y que «temen que la moción de censura sea un fracaso frente al éxito judicial del PP». «Veíamos al PP muy parado contra el Gobierno» y esto «nos ha sorprendido» porque «han sido ellos los que han frenado a Sánchez» y no Vox, aseguran las mismas fuentes. «Para nosotros los recursos y la batalla judicial siempre han sido una mina, hemos interpuesto más de 30 recursos. Ahora el PP nos ha ganado en nuestro propio terreno», lamentan.

En este sentido, las mismas fuentes dicen que la postura oficial del partido es la de alegrarse por la decisión del Tribunal Constitucional, pero también la de insistir en que «sólo es un parche» y que «únicamente ralentiza el golpe» porque el desafío es mucho más profundo. Con esta postura dejan abierta una puerta a futuras iniciativas del propio grupo para luchar contra Sánchez y le restan importancia al reciente éxito del Partido Popular. «Hay preocupación en que las iniciativas del PP sean eficaces y que la nuestra, que principalmente es la moción de censura, sólo sea un show», confiesan.

Sobre esta herramienta parlamentaria el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que su partido no se opondrá si Vox presenta a un candidato aunque también ha avanzado que «no va a ser partícipe de una victoria parlamentaria de Sánchez» y que le parecía una estrategia equivocada porque no dan los votos para derrocar al presidente del Gobierno. «La moción de censura le corresponde a todos los españoles no a 350», ha defendido Feijóo en relación a las próximas elecciones durante una entrevista en esRadio.

Ahora bien, Vox no se ha rendido y para seguir al quite en la guerra contra Sánchez ha anunciado que va a interponer una querella contra el presidente del Gobierno este mismo viernes. «El presidente está pactando con unos criminales la impunidad de sus delitos y garantiza la impunidad para volver a cometerlos», ha acusado Santiago Abascal durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.