Eduardo Inda aseguró durante el debate en LaSexta Noche sobre la cesión histórica hecha por España en referencia a la autonomía marroquí sobre el Sáhara que «este nivel de sumisión al Rey de Marruecos, que no es precísamente un demócrata, no lo había llevado tan lejos ni Aznar ni Felipe González. Ha cambiado su discurso con respecto a lo que decía hace 17 días».

Explicó el director de OKDIARIO que «lo que ha hecho el Gobierno de España ha sido dejar tirado al Sáhara y al Frente Polisario. Que también hay que decir que no son unas hermanitas de la caridad, son gente que ha asesinado» y advirtió: «En la carta difundida por Marruecos no figura ni Ceuta ni Melilla. El acuerdo no contempla garantías ni sobre Ceuta ni sobre Melilla. Hemos hecho de lamezapatos del sátrapa a cambio de nada».