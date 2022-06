Imanol Arias se desdice de sus duras críticas de hace unos días contra el PSOE y contra TVE en un canal de televisión de Bilbao. El actor acusó a Partido Socialista de censurar Cuéntame en la televisión pública por hablar de la corrupción del PSOE en uno de los últimos capítulos emitidos. Pero este mismo viernes ha publicado una nota en sus redes sociales desdiciéndose de sus propias palabras, que son «impropias de mí y no realmente sinceras». Añade que fueron «fruto de un calentón verborreico».

Tras la enorme polvareda levantada por su entrevista en el programa La Kapital de Tele Bilbao, Imanol Arias se ha visto obligado a rectificar con una extensa nota en la que no sólo rectifica, sino que pide disculpas «por unas lamentables y desafortunadas declaraciones que vertí contra Cuéntame y TVE en una entrevista a un medio de Bilbao».

El actor añade en la nota, que, por cierto, está plagada de erratas al carecer de tildes, que sus palabras estaban «descontextualizadas en la conversación», eran «impropias de mí y no realmente sinceras, fruto de un calentón verborreico que me inundo esa noche».

«He trabajado en TVE durante los últimos 40 años y sinceramente no puedo reprochar nada en absoluto en su comportamiento y relación con mi persona o mi relación profesional con la casa. He crecido en esa pantalla familiar. Con todo el dolor me disculpo por esas afirmaciones en las que no fui justo ni sincero con los Trabajadores de la casa TVE, ni con [email protected] de su consejo de administración, ni con los [email protected] de Ganga Producciones», asegura.

Trata de justificar sus palabras afirmando que su estado «inmediatamente después de una función de teatro como Muerte de un viajante no era la apropiada, no era el estado de calma necesario para tratar así temas relacionados con Cuéntame o TVE. Me pasé tres pueblos, se me fue la olla sinceramente y nada de de que dije me representa totalmente. Me traicioné y traicioné a mucha gente con la que he trabajado duro y bien.

Imanol Arias, intérprete de Antonio Alcántara en Cuéntame durante 20 años, habló sin tapujos sobre la serie de su vida en el programa de TV. Aseguró que RTVE quitó la serie en el preciso momento en el que comenzaba a hablar de la corrupción socialista y él lo tenía claro: «Dijeron que nos tenían que cortar la cabeza porque empezábamos a contar una historia muy mala para el PSOE».

«Desde que en el primer capítulo de esta temporada salió Narcís Serra en Moncloa diciendo que sacaran al médico para justificar la muerte de una etarra para evitar lo de Roldán; alguien del Consejo de Administración, socialista, mujer, que cobra 7.500 euros al mes, dijo: ‘Hay que cortar la cabeza a estos porque empiezan a contar una historia que es muy mala para el PSOE’», llegó a decir.

Imanol Arias confesó que sólo tres semanas después de que eso ocurriera anunciaron la cancelación de la serie. Su experiencia le ha llevado a cargar duramente contra la televisión pública, en la que desea no volver a trabajar nunca: «A las tres semanas, dijeron que acabáramos. Esa es la televisión pública. Por favor, no quiero volver. Que me liberen ya», zanjaba en una entrevista en el programa La Kapital.