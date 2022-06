Imanol Arias acusa al PSOE de censurar ‘Cuéntame’ en TVE por hablar de la corrupción socialista

Polémicas declaraciones de Imanol Arias sobre la cancelación de la exitosa serie ‘Cuéntame cómo pasó’ de RTVE. Tras más de 20 años en antena, el pasado mes de abril la cadena pública anunció su eliminación de la parrilla, una noticia que sorprendió, y mucho, tanto a los fans y como al propio elenco. Y la explicación podría ser más turbia que la de una simple bajada de audiencia.

El intérprete de Antonio Alcántara ha hablado sin tapujos sobre la serie de su vida, una de las ficciones españolas que más tiempo se ha mantenido en emisión. Imanol ha asegurado que RTVE quitó ‘Cuéntame’ en el preciso momento en el que la serie comenzaba a hablar de la corrupción socialista, y él lo tiene claro: «Dijeron que nos tenían que cortar la cabeza porque empezábamos a contar una historia muy mala para el PSOE».

«Desde que en el primer capítulo de esta temporada salió Narcís Serra en Moncloa diciendo que sacaran al médico para justificar la muerte de una etarra para evitar lo de Roldán; alguien del Consejo de Administración, socialista, mujer, que cobra 7.500 euros al mes, dijo: ‘Hay que cortar la cabeza a estos porque empiezan a contar una historia que es muy mala para el PSOE’», ha asegurado.

Imanol Arias confiesa que sólo tres semanas después de que eso ocurriera anunciaron la cancelación de la serie. Su experiencia le ha llevado a cargar duramente contra la televisión pública, en la que desea no volver a trabajar nunca: «A las tres semanas, dijeron que acabáramos. Esa es la televisión pública. Por favor, no quiero volver. Que me liberen ya», zanjaba en una entrevista en el programa ‘La Kapital’ de Tele Bilbao.