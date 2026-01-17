El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha acudido a un centro hospitalario después de haber sufrido este sábado una indisposición tras practicar deporte durante la mañana de ese mismo día. Según informa el Departamento de Presidencia, el dirigente socialista se encuentra «en buen estado», pero permanece en el centro hospitalario a la espera de valorar «una posible afectación muscular».

Según han comunicado desde Presidencia este mismo sábado, el president habría sufrido una «afección muscular» tras practicar deporte durante la mañana. El dirigente socialista es un aficionado a la actividad física y la tiene presente en sus hábitos diarios.

El departamento encabezado por Albert Dalmau asegura que las pruebas a las que se va a someter Illa sirven para «valorar una posible afectación muscular».

¿Qué le ha pasado a Salvador Illa?

Illa ha podido acudir durante la mañana de este sábado el Ayuntamiento de Ascó (Tarragona). Allí, el dirigente socialista se ha reunido con el alcalde, Miquel Àngel Ribes, militante de la formación local Per tu, y ha inaugurado un complejo deportivo.

Sin embargo, la afección muscular que ha padecido después de practicar deporte durante la mañana de este sábado le ha obligado a cancelar su agenda posterior tras estar presente en esa visita a la población tarraconense.

Tras sentirse «indispuesto», Illa se ha trasladado al centro hospitalario para que examinen su situación médica y le realicen las pruebas oportunas para determinar el alcance de la lesión muscular. Según informa El Periódico, Illa ha sufrido un dolor en la pierna que le ha llevado a acudir al centro hospitalario.

En todo caso, desde la Generalitat tranquilizan respecto al estado de salud del president. Fuentes de Presidencia aclaran que se encuentra bien y que, por el momento, no ha sido necesario su ingreso.