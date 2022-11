Pablo Iglesias ha vuelto la carga contra Yolanda Díaz con un brutal ataque machista marca de la casa al recordarle a la dirigente comunista que es vicepresidenta por obra y gracia del ex líder de Podemos: «Cuidado con faltar el respeto a los militantes de Podemos. Había muchos compañeros de Podemos en ese acto que era… Compañera, te hemos hecho vicepresidente, te hemos hecho ministra, ¿por qué no está Ione Belarra a tu lado? Respétanos», ha afirmado.

El ex vicepresidente ha señalado que, pese a todo, Podemos «traga disciplinariamente» y ha recordado que lo que ha hecho Díaz en el Ministerio de Trabajo, que es «histórico», según Iglesias, ha sido gracias a que «existió un partido» que le «defendió como ministra de Trabajo». «Que no fue el suyo, que fue Podemos», ha incidido, algo que defenderá «desde la máxima lealtad». «¿Cómo piensas que se sintieron los militantes de Podemos cuando Yolanda aparece al lado de Mónica García y de Mónica Oltra, y no aparecen ni Ione Belarra ni Irene Montero?», afirmó.

Iglesias, al mismo tiempo, ha pedido este lunes a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que aclare «cuanto antes» si será candidata en las próximas elecciones generales y ha asegurado que la también ministra de Trabajo debe a la formación morada sus logros «históricos» en el Ministerio.

En una intervención en una tertulia radiofónica, Iglesias ha insistido en que Díaz «sería la mejor candidata» de Unidas Podemos, pero le ha apelado a que «lo aclare pronto para empezar a trabajar», siguiendo la línea del partido morado que, en palabras de sus portavoces, reclamaba a la vicepresidenta segunda que decidiera ya si «quiere ser o no» su candidata.

En este punto, Iglesias ha reiterado que «Podemos se va a hacer respetar» en este proceso y ha instado a Díaz a que no haga caso a «los cantos de sirena» que le dicen a través de «discursos mediáticos en sectores progresistas» que la candidatura de ‘Sumar’ podría ser «como una oportunidad para destruir a Podemos». «Esos intentos están ahí», ha sostenido en la Cadena SER.

Asimismo, el ex vicepresidente del Gobierno ha deseado que haya un acuerdo entre Unidas Podemos y la plataforma de Yolanda Díaz, haciendo hincapié en que se respete a la formación morada que, a su juicio, «ha sido generosa y ha apostado por el liderazgo de alguien» que no es de su propio partido.

«Es evidente que se producen faltas de respeto permanentemente», ha recalcado Iglesias tras ser cuestionado por sus palabras en la ‘Uni de Otoño’ de Podemos, quien también ha pedido «separar lo personal de lo político» del espacio político a la izquierda del PSOE.

Al hilo, Iglesias ha insistido en la confluencia con ‘Sumar’. «¿Qué más queremos? Creo que Podemos está siendo enormemente generoso en su planteamiento aunque no recibe la misma generosidad», ha criticado el ex vicepresidente, al tiempo que ha explicado que los militantes de la formación morada sintieron que se les faltó el respeto cuando Díaz acudió a un acto en Valencia con Mónica Oltra y Mónica García, pero sin la compañía de Ione Belarra e Irene Montero, ministras de la coalición.