«Hay que ser estúpido»: Iglesias estalla contra Díaz por arrinconar a Podemos en su proyecto electoral

Pablo Iglesias ya no esconde su animadversión contra la persona a la que designó como sucesora: Yolanda Díaz. Ayer domingo, durante la durante la clausura de la Universidad de Otoño de Podemos, el exlíder del partido arremetió contra la vicepresidenta segunda llegando a tachar de «estúpido» que piense que su proyecto Sumar pueda hacer desaparecer a su organización .

De cara a las elecciones autonómicas y locales de mayo del año que viene, para las que Podemos todavía no tiene candidato en muchas de las plazas importantes del país, Iglesias ha manifestado que algunos piensan que es una «magnífica oportunidad» para que el partido que fundó «tenga un mal resultado» e «IU desaparezca».

Algo, asegura el ex vicepresidente del Gobierno y ahora predicador en los medios, que permitiría dejar todo el campo a otra izquierda que no sea perseguida por las cloacas. Una clara alusión a Yolanda Díaz y a su proyecto político que, de momento, no cuenta con dirigentes de la organización morada. Una Díaz, por cierto, que no participó en ninguno de los actos de la Universidad de Otoño que ha albergado durante el fin de semana el campus de Somosaguas.

Enfurecido, Iglesias, planteó que «el nivel de ingenuidad de tal planteamiento es sonrojante». «¿Quién piensa que le puede ir bien en las generales a una candidatura de izquierda si a Podemos le va mal en las municipales y autonómicas? Hay que ser estúpido», proclamó el ex dirigente podemita que con la designación de Díaz como sucesora pensaba que podría seguir manejando los hilos del espacio de Unidas Podemos.

Pese a esos ataques, no obstante, Podemos sigue apostando por una candidatura conjunta con Sumar. Una idea que rechaza la vicepresidenta segunda del Gobierno que no quiere meter a partidos en la propuesta que quiere liderar en las próximas elecciones generales previstas para finales del año que viene.

El propio Iglesias, que según varias fuentes incluso estaría sopesando su retorno a la vida política, manifestó que “tenemos que apostar por confluir con Sumar, pero Podemos debe ser respetada”. Ese respeto que exige pasa, explican en su entorno, porque las siglas estén presentes en el tique electoral. Una idea que rechaza Díaz.

Con todo, pues, una candidatura que englobe al proyecto de la vicepresidenta segunda y el partido morado, con las tensiones actuales, parece cada vez más inviable. Y es que el tono de Iglesias contra Yolanda Díaz es cada vez más habitual entre los dirigentes morados contra la ministra de Trabajo y Economía Social. Algunos hablan, ya, de «ambiente irrespirable» en el seno de Unidas Podemos.