El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha arremetido contra el presidente del Gobierno con un crudo retrato de la realidad económica. «Vivir se ha puesto muy difícil en el último año. Señor Sánchez, enhorabuena, hoy se ha levantado de izquierdas», ha ironizado el socio separatista de Sánchez al inicio de su intervención en el Debate del Estado de la Nación, en alusión a los impuestazos a las energéticas y la banca anunciados por el socialista.

Rufián, cuyo partido es socio preferente del Gobierno, no ha tenido piedad contra Sánchez y, dato a dato, ha ido relatando la situación que viven millones de españoles.

«Hoy la gente es 3.000 euros más pobre que hace un año, hay un 57% de la población que no come tanto como debiera, un 33% de pobreza infantil, un 30% de la población que ya nunca compra ropa y un 15% que no puede poner el aire acondicionado en verano y la calefacción en invierno», ha reprochado. Y más: «El 40% de las limpiadoras», ha proseguido Rufián, «tiene depresión, 3 de cada 4 trabajadores no tiene convenio ligado al índice de precios, sólo hay un inspector de trabajo por cada 25.000 trabajadores, 2 de cada 3 pensiones es inferior a 1.000 euros, hay 33.000 personas viven en la calle y el 94% de la población cree que vamos a ir a peor, y creo que tienen razón». El separatista ha arremetido también contra «los millonarios que hoy son más millonarios que nunca» y ha avisado a Sánchez que «éste es el estado de su Nación».

«No llegamos a la gente, lo que decimos aquí suena por la megafonía del Club del Gourmet mientras la gente camina por los congelados del súper», ha advertido. Según Rufián, «la mala alimentación, la diabetes o el sobrepeso son ya la normalidad para mucha gente»y «no es normal que comer carne o pescado fresco, fruta y verdura de temporada, sea infinitamente más caro que comerse un Bollycao».

En este contexto, ha aprovechado para reclamar al presidente socialista «un nuevo sistema fiscal justo que no sea tan duro con las familias y tan laxo con las empresas».

Balas

En otro momento, el portavoz de ERC ha exhibido desde la tribuna del hemiciclo tres «balas» rojas que, según ha dicho, fueron utilizadas por la Gendarmería marroquí para «matar» a 37 migrantes en el último asalto a la valla de Melilla. El comentario ha provocado la irritación de Sánchez, a quien se ha visto muy serio en su escaño. Rufián ha resaltado que la actuación de Marruecos fue avalada por el socialista al asegurar que «no estaba mal».

«En este hemiciclo la exhibición de balas es un error muy grave», ha reprochado después Sánchez en su réplica. «Éste es el templo de la palabra, se ha equivocado», ha añadido.