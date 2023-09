Por mucho que el Partido Popular haga piruetas verbales sobre sus contactos con Junts, la realidad es la que es: las negociaciones con el partido del fugado Carles Puigdemont arrancaron a principios de agosto y su interlocutor fue ex eurodiputado Esteban González Pons a exigencias de Junts. Y no sólo eso sino que, según ha podido saber OKDIARIO en exclusiva, González Pons se reunió con varios miembros de Junts entre los que se encontraba el secretario general y hombre fuerte, Jordi Turull, condenado a 12 años de prisión por malversación e indultado por sedición gracias a Pedro Sánchez. El encuentro con el enviado de Puigdemont tuvo lugar alrededor del 10 de agosto en el domicilio particular de un conocido empresario y distinguido miembro de la sociedad civil catalana en el barrio de Pedralbes.

A partir de esa trascendental reunión, los contactos entre ambos equipos negociadores liderados por González Pons y Turull continuaron a través de conversaciones telefónicas. La fecha del encuentro no sería baladí ya que sólo un día después la dirección del PP negaba que fuera a haber una negociación con Junts afirmando que esa hipótesis no estaba «sobre la mesa», en palabras de la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP, Carmen Fúnez. Era un intento más -en vano- de acabar con los bandazos que venía dando Génova desde que el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, había admitido a finales de julio estar dispuesto a hablar con Junts para la investidura de Feijóo.

«La legalidad de Junts no está en duda»

Hay que recordar que quien dio a Junts la condición de interlocutor fue el mismo González Pons al decir que era «un partido cuya tradición y legalidad no estaban en duda». «Es un grupo parlamentario que, al igual que ERC, más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, llevaran a cabo, representa a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda”, afirmó días después, el 23 de agosto, el vicesecretario de Acción Institucional del PP en una entrevista. Lo dijo mientras otros dirigentes como Elías Bendodo y Cuca Gamarra, coordinador general y secretaria general respectivamente, respondían con circunloquios cuando se les preguntaba sobre este tema.

De pronto, los contactos del PP con Junts sí existían. Y el propio Feijóo lo reconoció en una entrevista en La Mirada Crítica de Telecinco, donde se hicieron eco de la información que publicó OKDIARIO el pasado sábado, revelando que el vicesecretario de Acción Institucional y vicepresidente del PP europeo, Esteban González Pons, había sido el elegido por Génova para la interlocución con Junts. Este periódico también publicó que ha habido «varias reuniones» entre ambas partes, según fuentes conocedoras de las mismas. «Hemos dicho que Junts ha querido hablar con nosotros y que nosotros hemos escuchado algunos de los planteamientos que ha planteado Junts», admitió Feijóo en dicha entrevista.

Al desvelar este periódico los acercamientos de González Pons hacia Junts,

el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, criticó la designación de González Pons como interlocutor para negociar con Junts por parecer «que está más dispuesto a hablar y a negociar con un prófugo de la justicia que a escuchar a sus compañeros de partido en Cataluña o a los catalanes que están bajo el yugo totalitario del separatismo».

Y se mostró confiado en que el PP «desautorice» las declaraciones de González Pons, -en las que defendía que Junts es «un partido cuya tradición y legalidad no están en duda»-, y explique al conjunto de los españoles «qué es lo que están hablando y qué es lo que se pretende negociar con aquellos que quieren destrozar la unidad de la nación». Por el contrario, «nosotros ya adelantamos que no tenemos nada que hablar ni que acordar con el separatismo», afirmó Garriga.