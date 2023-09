«Preferimos a González Pons». Ésta fue la sorprendente respuesta de Junts cuando la dirección del PP le propuso como interlocutor en las negociaciones de investidura al alcalde de Badalona, ​​Xavier García Albiol. Según ha podido saber OKDIARIO, Albiol fue la primera opción de Génova para sentarse a negociar con los independentistas. Opción que fue rechazada ipso facto por el equipo negociador del golpista fugado Carles Puigdemont, que exigió que sea el ex eurodiputado y vicesecretario de Asuntos Institucionales del PP, Esteban González Pons, la persona encargada de llevar las conversaciones con Junts, tal como adelantó este periódico.

Las mismas tuvieron lugar a mediados de agosto y se produjeron en la casa de un importante empresario catalán en Barcelona. Al conocerse el nombre de González Pons, Génova salió al cruce de esta información de OKDIARIO diciendo off the record que no había interlocutor del PP nacional y que Junts había «mandado mensajes a través de terceras personas que no son de la dirección».

Una versión que luego fue desautorizada por Feijóo en una entrevista al no desmentir el nombre de Pons y en la que quitó hierro al asunto: «Los nombres son los de menos». Mencionó «concejales en Cataluña», reconociendo que hubo «mensajes, comentarios o encuentros en plenos y otros foros” y confirmó los contactos con Junts «a través de terceras personas».

Al ser preguntado en Telecinco de nuevo si se habían reunido antes de eso y si tenían su interlocutor, como el vicesecretario González Pons, Feijóo admitió que «han habido contactos» y resaltó que «nunca» han negado que no los hubiera habido, máxime cuando, según ha explicado, el PP tiene el «objetivo» de presidir el Gobierno por haber ganado las elecciones y el «encargo» del Rey de «conseguir una investidura».

«Hemos escuchado sus planteamientos y cuando los conocimos de forma explícita (en referencia a la comparecencia de Puigdemont en la que confirmó que mantiene la vía de la unilateralidad y que exige amnistía), respondimos en una rueda de prensa, en directo, que así no». Feijóo admitía estos contactos tras haber afirmado una semana antes que no se reuniría con Junts tras exigir Puigdemont la amnistía. «Todos hemos escuchado a Puigdemont hablar de manera muy clara. Después de conocer su postura, si nos va a proponer la amnistía, nos podemos ahorrar la reunión tanto Junts como el PP», dijo en una rueda de prensa en el Congreso.

Pons: «Su legalidad no está en duda»

Hay que recordar que González Pons ya dejó claro el pasado 23 de agosto que las puertas del PP estaban abiertas para Junts de cara a una negociación, dejando claro que, en su opinión, el de Puigdemont es «un grupo parlamentario que al igual que ERC, más allá de las acciones que cuatro, cinco, diez, las que fueran, llevaran a cabo, representan a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda». El dirigente popular defendía de este modo, en palabras a Onda Cero, la posibilidad de que los de Feijóo se sentaran con los separatistas, como lo harían con cualquiera salvo «con Bildu»: «Vamos a hablar con todos menos con aquellos que no han condenado el terrorismo».