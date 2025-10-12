El Gobierno rebaja los sobres en efectivo de Ferraz: «Son anticipos de caja, se hace en los ministerios»

Fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez han restado trascendencia este domingo a los sobres en efectivo que salía en Ferraz para pagar gastos de representación a sus dos últimos ex secretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y al ex asesor del primero, Koldo García Izaguirre.

«Son anticipos de caja», han defendido fuentes ministeriales en los corrillos del 12-O con la prensa que han tenido lugar en el Palacio Real con motivo del cóctel habitual por el Día de la Fiesta Nacional.

Así, tales fuentes han esgrimido que si bien este sistema de sobres en efectivo es «anticuado» y «absurdo», es «el que tenemos». «Se sigue haciendo en los ministerios», han sostenido.

Es más, en estos corrillos con la prensa a puerta cerrada, estas fuentes del Gobierno se han referido a estos pagos como «chapuza» y han abogado por adoptar cambios al respecto. Con todo, han admitido que todavía no han dado con una fórmula adecuada. «Si pierdes el ticket, pagas tú», han comentado.

De esta manera, la última investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los pagos en B y las «chistorras» de la trama del PSOE ha marcado los corrillos del 12-O, donde también se ha hablado de la próxima citación de Ábalos y Koldo ante el Tribunal Supremo.

Sobre la declaración del ex ministro de Transportes y su ex asesor ante el juez instructor Leopoldo Puente prevista para esta semana, las mismas fuentes han considerado que no tendría mucho sentido la entrada en prisión del ex secretario de Organización apelando al riesgo de fuga, puesto que «no se ha fugado» en este tiempo. Además, han manifestado que tampoco parece que ambos estén pensando en la destrucción de pruebas, porque si fuera así –han exclamado– «¡a buenas horas, mangas verdes!».

No obstante, tales fuentes no se han aventurado a pronosticar si Ábalos o Koldo entrarán en prisión tras esta nueva declaración ante el juez, lo que les llevaría a seguir los mismos pasos que Cerdán, encarcelado desde el pasado 30 de junio.

Fuentes del PSOE, por su parte, han asegurado que «lo de Ábalos era imposible de imaginar», pero «lo que más imposible nos pareció fue lo de Santos Cerdán», su sucesor en la secretaría de Organización del PSOE y hoy en prisión de Soto del Real (Madrid) como cabecilla de la trama socialista que cobraba presuntas comisiones de adjudicaciones irregulares de obra pública.

Según estas mismas fuentes, Ábalos ya había sido apartado de sus cargos en el Gobierno y el partido y se estaba investigando a Koldo, por lo que «pudimos ir haciéndonos una idea», recuerdan. Sin embargo, según apuntan, nadie se llegó a imaginar lo que estaba ocurriendo con Santos Cerdán, que era el todopoderoso número tres del PSOE de Pedro Sánchez.

Críticas al juez Peinado

Por otra parte, como ha publicado OKDIARIO, también hubo críticas a puerta cerrada al juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, por parte de miembros del Gobierno en los corrillos del 12-O. Fuentes ministeriales han enfatizado que Peinado hace «un flaco favor a la imagen de la Justicia» con su actual investigación contra la esposa del presidente del Gobierno. Según han señalado estas mismas fuentes el cóctel del Palacio Real, no se ha conocido en décadas a un juez instructor con tanto apego a un asunto en el que «no hay causa».

Estas voces del Gobierno han asegurado que el caso de Begoña Gómez se debería haber parado hace ya mucho tiempo y se ha mostrado sorprendidos de que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid siga con este asunto cuando «un juez instructor puede tener sobre la mesa entre 5.000 y 6.000 casos sobre su mesa cada año».