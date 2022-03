El Gobierno no se aplica a sí mismo las exigencias que hace a Isabel Díaz Ayuso. Frente al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid que ha entregado a través del Portal de Transparencia los documentos originales de la empresa Priviet Sportive SL en relación con el polémico contrato en el que intervino el hermano de la presidenta madrileña. Sin embargo, varios ministerios han respondido oficialmente a OKDIARIO esgrimiendo que no va a entregar esos mismos documentos en relación con los contratos públicos que salpican a familiares o conocidos de Nadia Calviño, Pedro Sánchez, Salvador Illa, José Luis Ábalos o que son con empresas fantasma y sin experiencia en el sector sanitario.

En las últimas semanas, el Ejecutivo madrileño ha hecho un ejercicio de aportar luz y taquígrafos sobre la polémica compra de mascarillas. Tal es así que varios medios de comunicación publicaron la carta fechada a 28 de marzo de 2020 por la empresa Priviet Sportive ofreciendo 250.000 mascarillas. Se trata de un documento clave para comprobar qué lo que se ofreció finalmente se entregó. Es una información que la oposición en bloque (PSOE, Más Madrid y Podemos) ha demandado insistentemente al Gobierno regional en su labor de oposición.

Posteriormente, el equipo de Ayuso llevó ante la Fiscalía Anticorrupción otros 12 contratos del Gobierno de España por 326 millones de euros. Apuntan a posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos. En algunos casos, señalan los vínculos familiares como el marido de Nadia Calviño o el padre de Pedro Sánchez. En otros contratos subrayan que se encargaron a una empresa del pueblo de Salvador Illa donde fue alcalde. También, en otros casos, se afea que son compañías sin actividad (que facturaban 0 euros), con otro objeto social o, por ejemplo, con un ámbito de actuación en África y no en Asia, continente del que procedían los materiales sanitarios.

Documento aportado por la Comunidad de Madrid.

OKDIARIO ha solicitado todos y cada uno de los 12 contratos que ha puesto bajo la lupa Ayuso a través del Portal de Transparencia. Se requería a los respectivos ministerios todos los documentos ligados a las contrataciones. Sin embargo, la respuesta de los diferentes departamentos del Gobierno es remitir a la web del Portal de Contrataciones donde constan referencias vagas a los contratos. Se trata de información ya publicada que no arroja novedades como sí ha hecho la Comunidad en la adjudicación de la polémica.

Contrato de Interior

En primer lugar, este periódico pedía el expediente íntegro del contrato negociado sin publicidad de adquisición de material de protección para el personal de la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior adjudicado a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL por 2,4 millones de euros.

Esta empresa es una de las señaladas por Ayuso porque hasta la llegada de la pandemia facturó 0 euros en 2019 y pasó a ingresar 54,13 millones tras pandemia en 2020. Estaba centrada en operaciones de energía, agua e infraestructuras agrícolas en África (Angola, Guinea Ecuatorial, Mauritania o Túnez). Nada relativo en su objeto social al sector sanitario y nada de bagaje en operaciones en China. Además, la denuncia del PP afea que esta empresa ha recibido contratos de «instituciones públicas bajo dirección socialista como el Ministerio de Transportes, el Servicio Canario de Salud (4 contratos) y el Servicio de Salud de Baleares (2 contratos)».

Ahora, el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska en una respuesta a este periódico se limita a decir en una escueta hoja: «El expediente requerido se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, a la que se puede acceder a través de internet y consultar en el apartado de Licitaciones con el número de expediente 20V019». Al acudir a ese portal oficial no hay ni rastro de los documentos de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.

Contrato de Transportes

Por otra parte, ha respondido el Ministerio de Transportes. A través de Adif adjudicó otro contrato a esta misma empresa. En este caso, esta entidad pública se limita a aportar documentos de trámite del expediente, pero ninguno de la empresa en cuestión. Se aporta únicamente la formalización publicada en el BOE, la declaración de emergencia, la aprobación del gasto o el acuerdo del Consejo de Ministros.

El PP, sobre este contrato, en su escrito depositado en Anticorrupción apostilló que «a fecha de marzo de 2022 sólo consta publicada en el Portal de Contratación el anuncio de formalización», es decir, un documento no entra en la profundidad del contrato.

Ayudas a Playbol

Por otra parte, el Ministerio de Industria alega, sobre las ayudas a Industrias Plásticas Playbol SL y Playbol SA –ligadas al padre de Pedro Sánchez– que se rigen por las normas de «la esfera privada de los negocios». «La información de la ayuda que se requiere (Copia expedientes completos de las ayudas recibidas por Industrias Plásticas Playbol SL y Playbol SA) no se integran en la BDNS y de acuerdo con la dicción del art. 8. 1 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) no hay obligación de hacerlos públicos.