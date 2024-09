El Gobierno de Canarias avisa a las ONG de que no sufragará los gastos de los nuevos inmigrantes

El Gobierno de Canarias ha dicho basta. El Ejecutivo de Fernando Clavijo denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez está presionando a las ONG para que aumenten la acogida de inmigrantes ilegales pese al desbordamiento de los servicios, con los consecuentes costes para la administración insular. Por este motivo, el Gobierno canario ha avisado a estas organizaciones de que no sufragará los gastos de los nuevos inmigrantes que acojan -y que no comuniquen previamente-, según el acuerdo alcanzado en el último Consejo de Gobierno al que ha tenido acceso OKDIARIO.

En los últimos días, una ONG de El Hierro puso de manifiesto la imposibilidad de recibir más inmigrantes por la incapacidad de gestionar tal volumen de personas, mientras que en La Gomera, fueron acogidos por una ONG 11 presuntos menores de manera absolutamente informal, sin datos ciertos sobre su identidad, edad y otros de obligada exigencia. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, ha denunciado que las ONG recibieron «presiones» por parte del Gobierno para que se hiciesen cargo de los niños y adolescentes que arribaron a El Hierro en los últimos días, si bien esta isla cuenta con 150 plazas y ya acoge a 285 menores.

Concretamente, Cabello ha asegurado que la Policía Nacional y la Fiscalía requirió a las ONG que emplazaran a los menores inmigrantes en infraestructuras ya colmadas, a sabiendas de la situación real de los centros, que «no pueden más». Por este motivo, el Ejecutivo de Clavijo va a dejar de financiar las nuevas llegadas. «Comunicar a las entidades colaboradoras que no reciban nuevos migrantes con cargo a esta Comunidad Autónoma, salvo la previa comunicación de conformidad o la autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes, en orden a proteger el interés de los menores no acompañados que ya están atendiendo», reza el acuerdo de Gobierno.

Asimismo, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado que su Ejecutivo abrirá un «proceso jurídico contra el Estado» por el «abandono» que, a su juicio, ha sometido Pedro Sánchez a las islas por la crisis de la inmigración ilegal. Clavijo carga contra el Ejecutivo de Sánchez por su falta de respuesta ante la llegada masiva de inmigrantes que asola Canarias en los últimos meses y por la saturación que sufre el archipiélago debido a la cantidad de menores inmigrantes no acompañados (menas). El presidente canario ha recalcado que su Gobierno «tomará decisiones» si «no hay lealtad y compromiso» por parte del Ejecutivo central. «El Gobierno de Canarias va a ponerse en su sitio», ha señalado.

Declararse «incapacitada»

Ante los incumplimientos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que tal como avanzó OKDIARIO, debe 72 millones de los 156 que cuesta la manutención de los menores no acompañados que llegan a las islas. El Ejecutivo de Canarias no descarta declararse «incapacitado» ante los tribunales para asumir la gestión de los menas si Sánchez no cumple con sus compromisos financieros y logísticos. Por ahora, el gabinete autonómico recopila información para acudir a la Fiscalía.

Fuentes del gobierno de las islas aseguran que de acudir a esa vía sería «la última opción, a la desesperada». Pues confían en que antes el Gobierno, el PP y las comunidades autónomas, presididas por otras formaciones políticas, sean capaces de alcanzar un acuerdo que facilite una solución «inmediata» al problema que están sufriendo. Pero ante «la impotencia» de no saber como actuar, ante «la falta de herramientas», explorarán «todas las opciones» para «garantizar la mejor atención posible» para los menores no acompañados que llegan al archipiélago.

Aunque fuentes de la administración presidida por Clavijo reconocen que la presencia de Ángel Víctor Torres en el Consejo de Ministros, que fue presidente de Canarias en el pasado mandato, ha ayudado a una mayor sensibilización por parte del Gobierno con la cuestión de los menas, la realidad es que Moncloa y algunas autonomías como Cataluña desoyen las demandas de los canarios. El Ejecutivo de Fernando Clavijo quiere que la reforma de la Ley de Extranjería se tramite mediante decreto, para que sea de aplicación inmediata, mientras que Moncloa opta por una proposición de ley cuya tramitación es más lenta y para la que disponen de apoyos.

En la actualidad, el Gobierno de Canarias tiene bajo su tutela a más de 6.000 niños y niñas no acompañados que se hacinan en los diferentes centros de atención, instalaciones adaptadas para la crisis migratoria y en carpas instaladas en los recintos portuarios. La previsión de la administración autonómica, además, es que lleguen más de 11.000 menas a Canarias de aquí a finales de este año 2024. Una previsión que todavía podría llegar a ser superior, en función de las condiciones climatológicas, suponiendo así un auténtico desafío para la gestión de unas islas que están saturadas.