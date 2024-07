Sánchez lanza a la Fiscalía contra Canarias por revelar que le debe 72 millones para atender a los menas

Pedro Sánchez ha lanzado a la Fiscalía contra el Gobierno de Canarias tras revelar OKDIARIO que Moncloa debe 72 de los 156 millones que cuesta la manutención de los menas que han llegado al archipiélago. En la actualidad hay más de 5.000 niños y niñas atendidos por el gobierno autonómico que ha decretado la situación de emergencia al no tener más espacio para su acogida. De hecho, ahí radica la tensión creada por Sánchez a través de la Fiscalía contra el Gobierno de Canarias. Pues la fiscal delegada de Extranjería de Canarias, Teseida García, ha rechazado el plan del Ejecutivo autonómico de albergar a estos menas en carpas en los muelles de los distintos puertos.

Aunque Sánchez no ha cumplido con sus compromisos financieros con Canarias, su Gobierno exige al gabinete que preside Fernando Clavijo que dispense un trato VIP a estos inmigrantes, alojándolos en hoteles y en equipamientos cuyas plazas ya están sobrepasadas por culpa de la llegada masiva en las últimas semanas. García ha alegado que «España ha asumido una serie de obligaciones internacionales al firmar la Convención de los Derechos del Niño» y el realojo en esas carpas, a su juicio, supondría vulnerar los derechos de los menores. La fiscal, que ha cargado contra el gobierno autonómico, recuerda que son «personas muy vulnerables, no solamente porque son extranjeros, sino porque son niños que viajan solos».

Y es que más allá de no pagar el dinero que Moncloa debe a Canarias, el Ejecutivo de Pedro Sánchez también rechaza al de Clavijo la utilización de recursos del Estado para su acogida. Tanto es así que, según fuentes de la administración autonómica, el Ministerio de Defensa ha negado el uso de distintas instalaciones militares para poder albergar a los menores con mayor comodidad. «Nos encontramos con una imposibilidad de recursos. Si la fiscal de Extranjería nos da otra alternativa… Hemos pedido las instalaciones de Defensa y el Gobierno de España nos lo niega, aunque estén en desuso» argumentan en la presidencia de Canarias.

El Gobierno autonómico recuerda que una vez que los recursos de cualquier comunidad autónoma, en este caso Canarias, «están saturados», hay que preservar y garantizar el interés general del menor y se debe hacer donde haya «mayores garantías». De ahí que mientras no se acuerde un reparto entre autonomías, al que se niegan algunas comunidades y partidos, al no ir acompañado además de financiación, el gabinete de Clavijo busca alternativas habitacionales con la instalación de carpas en los muelles de los puertos. Es la misma solución que, en su momento, se utilizó durante la pandemia tras la avalancha de pateras en el puerto de Arguineguín.

El presidente de Canarias, en declaraciones públicas, ha insistido este miércoles en que los menas «no son botellas, no son bultos, no es un problema de una comunidad autónoma contra otra. Hay unos derechos y unos tratados internacionales del menor que tenemos la obligación de cumplir», ha indicado. Clavijo ha dicho también que «Europa lleva mucho tiempo mirando para otro lado» y hay «muchas dificultades» con la política migratoria, pero no se puede obviar que Canarias tiene bajo su tutela a más de 5.500 niños y niñas «que tienen que ser atendidos con dignidad».

«No pueden dejar a Canarias sola con esa tensión, entre otras cosas, porque estaríamos fallándole a esos tratados internacionales y a esos niños y esas niñas», ha explicado el mandatario de Coalición Canaria.