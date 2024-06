Sánchez debe al Gobierno de Canarias 72 de los 156 millones que le cuesta atender a los menas

El Gobierno de Pedro Sánchez debe al Gobierno de Canarias 72 de los 156 millones de euros que cuesta la acogida de los menores no acompañados que han llegado a las islas en los últimos años. Hasta hoy, según fuentes del Ejecutivo autonómico, Moncloa no ha cumplido con los pagos comprometidos tensionando así las cuentas de la administración canaria.

El coste de atender todo el año a 5.524 menas acogidos en Canarias es de 156 millones -de los que 84 los aporta la autonomía- y 72 debería asumir el Gobierno de Sánchez. El presupuesto global de la Dirección General de Infancia es de 153 millones de euros anuales, tres por debajo del coste que tiene atender a los menores no acompañados.

Según fuentes del Gobierno de Canarias, la situación «es extremadamente crítica y preocupante» por la despreocupación de Sánchez. La administración presidida por Fernando Clavijo «hace todo lo posible para garantizar la atención de estos menores que han llegado a Canarias arriesgando sus vidas y que no cuentan con apoyos familiares». Los 156 millones que Canarias ha destinado para su atención no incluyen, además, los gastos en materia de Sanidad o Educación en relación a las demandas que puedan necesitar durante su estancia en las islas.

La previsión de cara a los próximos meses, apuntan las mismas fuentes, es que «la llegada de embarcaciones siga creciendo y aumentando la cifra de niños, niñas y adolescentes que necesitarán protección». En la actualidad hay 80 centros abiertos para atender a esas más de 5.524 personas, más del doble de los centros que tenía abiertos el anterior gobierno de coalición de izquierdas. A todo ese déficit de financiación, añaden, «las entidades con las que trabaja el Gobierno de Canarias están teniendo problemas para contratar a personal cualificado y para encontrar recursos de alojamiento adecuados disponibles».

Choque entre PP y Vox

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP canario, Manuel Domínguez, ha tildado este viernes de «irresponsabilidad absoluta» que dirigentes de Vox pongan «un muro» en las islas y las dejen «aisladas» y no asuman el reparto de menores migrantes no acompañados, con amenaza de romper acuerdos con gobiernos autonómicos incluida.

En declaraciones a los periodistas, Domínguez ha indicado que le «preocupa» que haya diputados canarios de Vox que entiendan que «Canarias no es parte de España» y que el archipiélago debe ser una «cárcel» y el mar «un cementerio».

Ha lamentado que España «no está llevando políticas migratorias» y en las islas hay un «gravísimo problema» que es la atención de los niños y las niñas migrantes, que merecen ser atendidos, y «todos» deben afanarse en la búsqueda de soluciones.

«Como es posible que dejen aislada a Canarias aún más, no solo en lejanía física, siendo representantes de Canarias, con los votos de los canarios», ha agregado.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha garantizado, por su parte, la «solidaridad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP» con los menores migrantes tras la amenaza de Vox. Feijóo, no obstante, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez «un liderazgo» en este asunto, poniendo a disposición de las autonomías «recursos y medios» porque sus centros de menores están «repletos».

«No existe ninguna amenaza, lo que existe simplemente es una realidad», ha declarado Feijóo a los medios, al ser preguntado por la amenaza de la formación de Santiago Abascal abriendo la puerta a romper con el PP en las autonomías en las que cogobiernan si aceptan la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados.

Este mismo viernes, Abascal ha pedido «lealtad» a los ‘populares’ y ha asegurado públicamente que ese reparto de menores migrantes «amenaza» los pactos de gobierno que su formación selló con el PP en varias autonomías.

Junts se niega al repart0

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha insistido este viernes en que rechazarán la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados: «Nos plantamos y decimos que no». Nogueras ha asegurado que no pueden apoyar una ley «que da todas las capacidades al Gobierno español para imponer un reparto y para sancionar a esa comunidad que no acepte esta imposición».

«Por lo tanto, nosotros sí, nos plantamos y decimos que no. Y Cataluña debe dejar de aceptar estas imposiciones que vienen por parte del Estado español. Como cualquier Estado, nosotros tenemos que poder decidir», ha añadido la portavoz separatista.

Tras reivindicar que Cataluña siempre ha demostrado su solidaridad, ha acusado al Gobierno de «abusar de esta capacidad y de esta solidaridad» del pueblo catalán. También cree que no tiene sentido que apoyen la ley cuando actualmente están negociando con el Gobierno «la delegación completa y plena» de las competencias y recursos en materia de inmigración.