Canarias no descarta declararse «incapacitada» para atender a los menas si el Gobierno no paga su deuda

El Gobierno de Canarias está al límite por culpa de la crisis migratoria que supone para el archipiélago la llegada incesante de menas. La situación, según expresan fuentes de la administración presidida por Fernando Clavijo, es ya «desesperante». Y ante los incumplimientos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que tal como avanzó OKDIARIO, debe 72 millones de los 156 que cuesta la manutención de los menores no acompañados que llegan a las islas. El Ejecutivo de Canarias no descarta declararse «incapacitado» ante los tribunales para asumir la gestión de los menas si Sánchez no cumple con sus compromisos financieros y logísticos. Por ahora el gabinete autonómico recopila información para acudir a la Fiscalía.

Fuentes del gobierno de las islas aseguran que de acudir a esa vía sería «la última opción, a la desesperada». Pues confían en que antes el Gobierno, el PP y las comunidades autónomas presididas por otras formaciones políticas, sean capaces de alcanzar un acuerdo que facilite una solución «inmediata» al problema que están sufriendo. Pero ante «la impotencia» de no saber como actuar, ante «la falta de herramientas», explorarán «todas las opciones» para «garantizar la mejor atención posible» para los menores no acompañados que llegan al archipiélago.

Aunque fuentes de la administración presidida por Clavijo reconocen que la presencia de Ángel Víctor Torres en el Consejo de Ministros, que fue presidente de Canarias en el pasado mandato, ha ayudado a una mayor sensibilización por parte del Gobierno con la cuestión de los menas, la realidad es que Moncloa y algunas autonomías como Cataluña desoyen las demandas de los canarios. El Ejecutivo de Fernando Clavijo quiere que la reforma de la Ley de Extranjería se tramite mediante decreto, para que sea de aplicación inmediata, mientras que Moncloa opta por una proposición de ley cuya tramitación es más lenta y para la que disponen de apoyos.

En la actualidad el Gobierno de Canarias tiene bajo su tutela a más de 6.000 niños y niñas no acompañados que se hacinan en los diferentes centros de atención, instalaciones adaptadas para la crisis migratoria y en carpas instaladas en los recintos portuarios. La previsión de la administración autonómica, además, es que lleguen más de 11.000 menas a Canarias de aquí a finales de este año 2024. Una previsión que todavía podría llegar a ser superior, en función de las condiciones climatológicas, suponiendo así un auténtico desafío para la gestión de unas islas que están saturadas.

Este jueves, tras la reunión sectorial que se produjo el miércoles en Tenerife, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, hizo un llamamiento a los medios de comunicación para convencer a la mayoría parlamentaria de que es «imprescindible» aprobar la modificación de la Ley de Extranjería que propone el Gobierno para la acogida obligatoria de los menas entre todas las autonomías. El Gobierno prevé registrar la proposición de ley en los próximos días, tenga o no acuerdo con los grupos de la oposición.

Torres, en línea con el argumentario del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó que el Ejecutivo no se quiere «rendir». El ministro, que ya tuvo que gestionar una crisis migratoria de gran envergadura durante la pandemia, con miles de inmigrantes ilegales hacinados en el puerto de Arguineguín (Mogán), insistió en que la modificación tiene que salir adelante, al tiempo que restó importancia a que sus socios independentistas de ERC y Junts no la apoyen, porque aseguró que «bastaría con que el PP le diera el sí».

El responsable de Política Territorial, que es quién se ha puesto al mando de la coordinación junto a la titular de Infancia y Juventud, Sira Rego, se dirigió a los populares recordándoles que si quieren ser solidarios con la población vulnerable «tienen una oportunidad para que ese discurso vaya parejo con los hechos, de manera que el Congreso y el Senado apoyen de manera mayoritaria esta modificación de la ley». Cargando toda la responsabilidad en manos del PP, pese a que si ERC y Junts apoyasen a la coalición podrían lograr una mayoría absoluta.

El Gobierno sin «plan b» con los menas

En el Gobierno no existe un «plan b» para resolver el problema que afecta a Canarias y a Ceuta porque el Estado no puede imponer una distribución de los menas que llegan en pateras y cayucos, manifestó Torres a lo largo de estas últimas horas. El ministro recordó que se trata de una competencia autonómica y, por ello, «tenemos que acotar todas las fuerzas para que esta modificación legislativa se pueda aprobar». Algunas de ellas, como Cataluña -dirigida por sus socios de ERC- ya han dejado claro que se niegan a suscribir ese reparto.

El ex presidente canario ha advertido en una entrevista radiofónica que se trata de una situación de «emergencia» y no se dispone de tiempo. Por eso, en su opinión, con el sí del PP el nuevo protocolo de acogida sería «inmediato y podría aplicarse ya este mismo mes». Torres también ha reiterado que el acuerdo adoptado este miércoles en la Conferencia Sectorial de la Infancia y la Adolescencia para distribuir a unos 400 menores no resuelve la contingencia migratoria de Canarias y Ceuta, que aglutinan prácticamente al 50 % de los niños y adolescentes que se encuentran en España.