García Ortiz tenía prisa por sacar la nota contra el novio de Ayuso: llamó 6 veces en 20 minutos a Lastra

El análisis detallado de los registros telefónicos por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) revela que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presionó a una fiscal con seis llamadas en un lapso de 20 minutos entre las 9:08 de la mañana y las 9:28 de la mañana. El objetivo era conseguir que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que lidera Almudena Lastra, lanzara una nota de prensa oficial detallando secretos del caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. La fiscal madrileña no le cogió y finalmente García Ortiz publicó la nota por su cuenta, con el logotipo de la Fiscalía Provincial de Madrid, que tiene un rango por debajo de la regional y que nunca emite notas de prensa.

Los momentos clave del caso que afecta a Alberto González Amador son muy reveladores. Los investigadores han detectado un patrón particularmente llamativo el 14 de marzo, cuando García Ortiz realizó seis llamadas consecutivas a la fiscal superior de Madrid. Llamó a las 9:18, 9:19, 9:19, 9:21, 9:24 y 9:38 de la mañana. Posteriormente, Lastra le devolvió la llamada a las 12:50 y García Ortiz estaba ocupado y no cogió.

La noche anterior, el 13 de marzo, la Cadena Ser desveló extractos de los emails privados del abogado de González Amador con el fiscal del caso y García Ortiz quería a toda costa «ganar el relato» y que una nota aclaratoria oficial subrayara que el acuerdo de conformidad de delitos fiscales nació del letrado particular y no del fiscal Julián Salto.

La investigación ha puesto de manifiesto que los dos teléfonos móviles de García Ortiz echaron humo esos dos días. Aunque presenta significativas ausencias de información porque ha borrado dos veces sus mensajes de WhatsApp y su cuenta de Gmail, la UCO ha logrado rescatar la relación de llamadas por vía telefónica –la ordinaria, no vía WhatsApp o Signal– y OKDIARIO ha tenido acceso a ese documento.

El día 13 de marzo se perfila como especialmente relevante en la investigación. Los registros muestran una cadena de llamadas que comenzó a las 17:12 horas con varios contactos entre García Ortiz y un móvil de la Dirección General de Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda, que podría ser un número de su jefa de prensa o de otros fiscales. La secuencia se intensificó a partir de las 20:50, cuando habló inicialmente con la fiscal superior de Madrid por más de cuatro minutos.

García Ortiz estaba muy apurado por las publicaciones que apuntaban a que el pacto partía del Ministerio Público y no del representante legal de González Amador. Por ello filtró la cadena completa de correos que llegaron al Palacio de La Moncloa y al móvil de Juan Lobato, ex jefe del PSOE en Madrid. Además, quería institucionalizar el tema y comentar el caso de forma oficial.

Para ello era clave la figura de Almudena Lastra y su jefe de prensa, que emite multitud de notas de prensa cada semana. Por ello insistió e insistió y le escribió un mensaje de WhatsApp: «Llámame cuando puedas».

Tal como también declaró Lastra ante el juez, ella esa noche recibió una llamada del fiscal general, en la que le solicitó «expresamente e invocando su autoridad jerárquica» todos los correos entre el fiscal del caso y la defensa de González Amador. Ella no los envía, pero sí lo hace su subordinada, la fiscal provincial –Pilar Rodríguez–, ex alto cargo del Gobierno con el PSOE. Lastra se molesta porque sabe que eso supone que se iban a «filtrar» provocando un delito de revelación de secretos. «Eso no importa ahora», le dijo el fiscal general al respecto.

«Es imperativo»

El día 14, García Ortiz, a las 09:25 horas le envió un whatsapp: «Almudena, la nota [de prensa] está correcta en fechas y contenido. Hay que sacarla, si tardamos se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo. Es imperativo sacarla». A las 09:37 insiste: «Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. La actuación de la fiscalía es impecable y hay que defenderla’». Lastra estaba de camino al trabajo y se encuentra las seis llamadas perdidas. García Ortiz es tan insistente que llama a través del teléfono fijo.

La UCO detecta el comportamiento inusual de García Ortiz al tratar de mantener bajo control la opinión pública sobre un caso de posible delito fiscal que debería ser uno más entre los miles que se tramitan al año.

«Estoy rodeada»

Otro elemento importante es que García Ortiz y su equipo recelaban de Lastra porque su responsable de prensa era contrario a desvelar los emails porque, decían, «su sueldo depende de Ayuso». Este comentario provocó un intercambio irónico entre la fiscal Rodríguez y el teniente fiscal Diego Villafañe. «Estoy rodeada», dijo la primera, en referencia a que no hay socialistas a su alrededor. «Ya te digo», confirma la mano derecha de García Ortiz.

Toda esta actividad comunicativa, que en su momento pasó desapercibida para sus protagonistas, está siendo ahora minuciosamente analizada por el juez del Supremo Ángel Hurtado y la Guardia Civil. En las próximas semanas se verá si la Sala de Apelaciones del Supremo avala la instrucción del magistrado y si este último eleva el caso a juicio.