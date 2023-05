García Albiol: «Quiero ser alcalde para que en Badalona se pueda salir a la calle sin que te roben»

Xavier García Albiol (Badalona, 1967) es un rara avis en el Partido Popular de Cataluña. Con excepción de Pontons, un pequeño pueblo del Penedès donde tradicionalmente gana el PP, es el único candidato de los populares que se impone en las ciudades importantes catalanas. Pero un pacto de toda la oposición, PSC, ERC, CUP, Comuns y JXCat, le ha impedido ser alcalde. Ahora busca los 300 votos que le faltan para lograr la mayoría absoluta que les impida volver a pactar contra él y revertir los problemas de seguridad que tiene la cuarta ciudad de Cataluña.

PREGUNTA.- Señor Albiol, hemos roto muchos mitos en pocos minutos. Inmigrantes que se hacen fotos con el que no quiere a inmigrantes en Badalona, catalanohablantes con el que odia a los catalanes. Todos le piden que vuelva a la alcaldía…

RESPUESTA.- Pasa que desde hace ocho años, cuando el resto de partidos políticos no aceptaron los resultados electorales que nos dieron la victoria por primera vez en el 2011 y ahora en 2015, la ciudad se ha ido deteriorando porque el gobierno de cinco o seis partidos sólo tiene un objetivo que es que no gobierne yo. Los vecinos son muy conscientes y por encima de siglas políticas y de tópicos totalmente falsos la gente quiere un cambio y quiere que gobernemos cuatro años.

P.- Sin mayoría absoluta, pese a las diferencias entre ellos, los perdedores van a seguir gobernando juntos…

R.- Es evidente y la experiencia lo demuestra. Los vecinos son muy conscientes que o saco 14 concejales, que es la mayoría absoluta, o volverá a repetirse el gobierno de todos contra Albiol que se viene sufriendo en Badalona desde el año 2015. Con el deterioro que esto significa para la ciudad en temas importantes como la seguridad, mantenimiento… Los vecinos han tomado mucha conciencia y yo me encuentro cada día con esto. Lo que comentaban los vecinos, incluso comunistas, independentistas, socialistas que me dicen que en las municipales te vamos a votar.

P.- Eso se llama ser transversal…

R.- Lo acaba de decir esta señora que lo que está buscando la gente es, por encima de siglas, a alguien que sea capaz de gobernar la ciudad por encima de politiqueos y por encima de intereses partidistas.

P.- Precisamente esta señora decía que no vota a las siglas, que le vota a usted. Hemos visto como en esta campaña esconde un poco las siglas del Partido Popular y habla mucho de Badalonismo. ¿Que significa para usted Badalona?

R.- No, no es un tema de esconder las siglas de Partido Popular. Para mí Badalona es mi proyecto de vida, a parte de la familia, evidentemente. Yo empecé de muy joven aquí y yo quiero poder gobernar en condiciones y con tranquilidad, porque sé que esta ciudad tiene mucha capacidad. Estoy convencido que si tengo cuatro años para poder gobernar le doy la vuelta a Badalona.

P.- ¿Qué pasa con la seguridad en Badalona, que sólo se habla de atracos, robos, violaciones…?

R.- En Badalona la seguridad no es una prioridad. Y para mí la seguridad es tan prioritario como pueda ser la educación o como pueda ser la sanidad. Los índices de aumento de delincuencia en Badalona en los últimos años están aumentando. Cuando yo gobierno los delitos bajan y cuando no gobierno aumentan porque se dedican a desmantelar la Guardia Urbana. Desaparece de la calle, esa es la realidad. Para mí el problema de la inseguridad ciudadana, que ya no afecta sólo a algunos barrios sino al conjunto de la ciudad de Badalona, es la prioridad número uno.

P.- Barcelona ha renunciado a muchísimas cosas. Badalona está pegada a Barcelona, como lo está Hospitalet. Pero a Hospitalet le hemos visto aprovechándose del rechazo de Colau al turismo, y a las grandes empresas y a Badalona no haciendo nada para captar ese potencial…

R.- Por una razón muy sencilla, porque Hospitalet, aunque tiene una alcaldesa socialista que yo creo que se tendría que cambiar, tiene un gobierno con mayoría y estabilidad, que puede iniciar un proyecto y finalizarlo. En el caso de Badalona, en los últimos cinco, ocho años sólo hay un proyecto y es que yo no gobierne. Cuando tú sólo estás enfocado en que yo no gobierne, no eres capaz de poder exprimir las posibilidades que tiene Badalona y tiene muchas posibilidades desde el punto de vista social y económico. Pero claro, necesitas un gobierno con estabilidad que se dedique durante cuatro años a trabajar en esa línea. Es la gran diferencia entre Hospitalet y Badalona, la estabilidad política que te permite iniciar un proyecto y finalizarlo.

P.- ¿Cuál es el sueño de Xavi García Albiol para Badalona?

R.- Tener cuatro años para poderla transformar y que los vecinos, sobre todo, puedan salir a la calle tranquilos sin estar sufriendo que les van a quitar el bolso o la cadena. Eso es muy importante. Y que estos vecinos, independientemente del barrio donde vivan, se sientan vecinos de primera y no de segunda, como está ocurriendo actualmente.