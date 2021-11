Rubén Guijarro es el nuevo alcalde de Badalona. El concejal socialista releva al dirigente del PP, Xavier García Albiol, tras prosperar la moción de censura que toda la oposición ha apoyado contra el ganador de las últimas elecciones. El PSC, ERC, Comuns, JxCAT y la CUP -cinco candidaturas con nueve partidos implicados- han forzado la salida forzosa de Albiol tras su aparición en los Pandora Papers. De esta forma el PP pierde la ciudad más grande que gobernaba en Cataluña.

El pleno que ha aupado al socialista Guijarro a la alcaldía ha vuelto a ser igual de tenso que el que en 2019 le impidió a Albiol formar gobierno pese a quedarse al borde de la mayoría absoluta. Entonces, como en esta ocasión, se unieron todos contra el popular para hacer alcalde al también socialista Álex Pastor, que tuvo que dimitir un año y medio tras ser pillado conduciendo borracho y saltándose el confinamiento. PSC, ERC, CUP, Comuns y Junts no lograron entonces un acuerdo y Albiol recuperó el poder al ser la lista más votada.

Xavier García Albiol, en su despedida, ha recordado que «no ha habido ninguna semana en este ayuntamiento en el que alguno de los concejales que hoy firman la moción hayan pedido hacerlo». «Me duele» ha confesado, tras relatar que lo que ha pasado «me ha hecho pasarlo muy mal en lo profesional y en lo personal». Dirigiéndose a los nueve grupos de la oposición Albiol ha opinado que «no hay nada menos digno en política que no aceptar lo que quieren los vecinos». Dice que continuará trabajando no sólo con la mirada puesta en las elecciones de 2023 «porque me he sentido querido y con apoyo». De hecho ha afeado qué «quieran ganar en los despachos lo que no han conseguido en las urnas».

El nuevo alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, ha calificado lo que ha ocurrido en las últimas semanas en la ciudad de «convulsión política y mediática». Con su elección, asegura, «se acaban las mentiras en las que Albiol se ha atrincherado». Asegura que su antecesor en el cargo ha tenido «una actitud lamentable y muy poco ética». Ha prometido «transparencia y regeneración» en esta nueva etapa que inicia el PSC en este mandato. Será el tercer alcalde desde los comicios de 2019.

Niega haber cometido ningún delito

Aunque Albiol recibió presiones para que dimitiera, el portavoz municipal del PP en Badalona no dio su brazo a torcer defendiendo que no ha cometido ningún delito. El ex alcalde ha insistido en todo momento que no recibió rendimientos de esa sociedad en Belice de la que era titular: «No he cobrado ni un solo euro». Además, Albiol recuerda que no existe conexión entre este apoderamiento y su actividad política. Lo que desvelaron LaSexta y El País, apuntó, no es más que «un poder que respondía única y exclusivamente a la voluntad de acometer proyectos empresariales, pero que no se llevaron a cabo».

Apoyo de los badaloneses

En las últimas elecciones municipales Albiol logró el 37,58% de los votos de los badaloneses, quedándose a tres representantes de la mayoría absoluta. En las urnas la siguiente formación más votada fue una coalición de ERC y JxCAT ya disuelta, con seis ediles, y el PSC -partido que ahora ostentará la alcaldía- se tuvo que conformar con la tercera posición y seis concejales. Pese a los movimientos de toda la oposición en bloque, que necesitan unir todos sus votos para echar al PP del gobierno municipal, la realidad en Badalona es que Xavier García Albiol está muy bien valorado por los votantes y goza de una gran popularidad. Él tiene claro que va a volver a intentarlo en 2023.