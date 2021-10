Xavier García Albiol podría volver a perder la alcaldía de Badalona de la misma forma que, en dos ocasiones, separatistas y socialistas le desbancaron pese a ganar en las urnas. La oposición está orquestando una moción de censura contra el alcalde, del Partido Popular, tras la aparición de su nombre en los Pandora Papers, según han revelado este miércoles LaSexta Noticias y ElPaís. Según ha podido saber OKDIARIO, esta misma noche, Guanyem Badalona, el partido de la exalcaldesa y líder de la CUP en el Parlament Dolors Sabater, ha transmitido al PSC que están dispuestos a hacer alcalde a su candidato, Rubén Guijarro, a cambio de nada. Con el único objetivo de echar a Albiol.

El popular, que fue alcalde entre 2011 y 2015, ganó los comicios de ese año pero no pudo revalidar el cargo por un pacto de perdedores aupó a la separatista Sabater. En 2019 se volvió a repetir la jugada, aunque en el último minuto al socialista Álex Pastor, que en las urnas fue el tercer partido con más apoyos, consiguió la alcaldía. Tuvo que dimitir en mayo de 2020 tras ser detenido por los Mossos d’Esquadra, en Barcelona, conduciendo bajo los efectos del alcohol tras saltarse el confinamiento. A diferencia de lo que había ocurrido con su elección, hace poco más de un año, los grupos minoritarios no lograron llegar a un acuerdo y eso permitió que Xavier García Albiol y sus diez concejales recuperasen el control de la ciudad catalana. Algo que ni los separatistas ni los socialistas han asumido nunca.

Desde que volvió al frente del alcaldía tal como querían los vecinos de Badalona, según reflejaron las urnas municipales en los últimos comicios locales, la oposición no ha dejado de buscar excusas para echarle del consistorio. La publicación ahora de su presunta relación con una Offshore radicada en Belice ya cerrada, que él mismo ha confirmado pero que sostiene en su actividad personal sin ninguna relación ni con el ayuntamiento que preside ni con el PP, ha vuelto a poner sobre la mesa una moción de censura que, según la información a la que ha tenido acceso este periódico a última hora del día, tiene visos de prosperar. Albiol, según fuentes populares, no tiene intención de dimitir como le exigen y recuerda que no defraudó a la Hacienda pública en ningún momento, ya que esa empresa de la que era titular no tuvo actividad.

Sin embargo el PSC ha visto un filón en la polémica para tratar de recuperar en los despachos una ciudad que, en los últimos años, solo ha ganado con filibusterismo político. Tal es así que el líder del partido en Cataluña, el exministro Salvador Illa, se ha desplazado a la ciudad al poco de conocer la noticia para arropar a su portavoz. La primera vez que el socialista Pastor llegó a la alcaldía fue con una moción de censura contra Dolors Sabater y la segunda, antes de su dimisión, porqué como ahora forzaron a los separatistas a apoyar su candidatura con el discurso del miedo contra Albiol. Sin apoyo evidente en las urnas, su actual líder, Rubén Guijarro, quiere ser ahora alcalde con otra moción de censura.