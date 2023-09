Gamarra llama «tránsfuga ideológico» a Sánchez por no llevar la amnistía en su programa electoral

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha calificado este lunes al jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de «tránsfuga ideológico» por negociar ahora con los separatistas catalanes una ley de amnistía del 1-O que negó en la campaña del 23J y que no llevó en el programa electoral del PSOE.

Gamarra ha respondido así a los ataques recibidos desde las filas socialistas y desde el propio Gobierno en funciones después de que su partido haya instado al Grupo Socialista a tener un debate interno sobre «ilegalidad» de la amnistía. «El transfuguismo no es la política que practica el PP; el mayor ejercicio de transfuguismo lo está protagonizando Pedro Sánchez; no hay mayor transfuguismo ideológico que el de quien se presentó con un programa electoral que no recoge la amnistía», ha denunciado Gamarra, recordando además que Sánchez ha mandado a diputados del PSOE a formar grupo propio con los separatistas de Junts.

En este contexto, la número dos del PP y portavoz en el Congreso, ha vuelto a apelar a la «conciencia» de diputados del PSOE y del PNV para que permitan la investidura de Feijóo, cuyo debate arranca este martes. De hecho, el propio líder del PP y candidato designado por el Rey para intentar formar Gobierno hará esa misma apelación durante su intervención, ha avanzado Gamarra en rueda de prensa en Génova.

«Durante el debate vamos a apelar a la conciencia de los dirigentes de formaciones con distintas sensibilidades para que recapaciten y reflexionen», ha manifestado un día después de que el PP batiera su récord movilización, reuniendo a cerca de 65.000 personas en la Avenida de Felipe II de Madrid contra la amnistía y en defensa de la igualdad entre todos los españoles.

«Lo importante es el futuro del país, lo que les debiera importar (a esos dirigentes) es el futuro de sus comunidades y no el de sus formaciones políticas en las próximas elecciones (regionales) en las que puedan estar pensando», ha remarcado Gamarra. «Que no piensen en el futuro de sus partidos, sino en el futuro de los ciudadanos», ha enfatizado Gamarra, haciendo además una clara advertencia al PNV, socio del PSOE en el País Vasco. Gamarra les ha planteado que reflexionen sobre «si Sánchez será más de fiar con ellos que lo que ha sido con sus propios compañeros de partido», ha remarcado tras la expulsión de Nicolás Redondo y los reproches de Ferraz a Felipe González y Alfonso Guerra.

«Sánchez no es de fiar»

«Los socios de Sánchez saben que no es una persona de fiar», ha incidido Gamarra, señalando que quien «ni siquiera es capaz de cumplir con sus propios compañeros, no se va a portar mejor con quienes no lo son», ha apostillado.

Sobre el discurso de Feijóo de este martes en el Congreso, donde estará arropado por los trece presidentes de comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el PP, según fuentes de Génova, Gamarra ha adelantado que será una exposición «con propuestas económicas, sociales e institucionales de quien piensa en cómo servir a 48 millones de españoles», contraponiendo el modelo al de aquellos que sólo se preocupan «por las elites» separatistas y en cómo seguir en la Moncloa, ha remachado.