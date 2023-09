El PP llena el centro de Madrid contra la amnistía de Sánchez: «¡España no se vende!»

Superando ampliamente hasta las mejores previsiones del PP, la plaza de Felipe II de Madrid y las calles que la rodean se han inundado de ciudadanos clamando contra la amnistía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya diseña para conseguir el voto del separatismo catalán a su investidura. Más de 60.000 personas han abarrotado el centro de Madrid, según cifras de la Policía Nacional. El acto, organizado por el PP, ha traspasado las líneas de la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo y se ha convertido en una protesta transversal en la que se han podido ver también banderas de Vox. Más de un centenar de autobuses han trasladado hasta Madrid a miles de personas provenientes de otras partes de España para recordarle a Sánchez que «España no se vende».

A falta de media hora para el inicio del acto, previsto a las doce de la mañana, la Plaza de Felipe II, talismán electoral para la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ya era un hervidero de banderas, pancartas y consignas contra el Gobierno de Sánchez y esa ley de amnistía en ciernes. «Feijóo o amnistía», había resumido el sábado la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra.

«Sánchez se arrodilla, no a la amnistía», se ha podido leer en una pancarta situada en plena plaza. Un escenario en el que las previsiones apuntaban a la presencia de entre 10.000 y 12.000 personas, pero que se ha desbordado por completo. Toda la zona circundante estaba abarrotada de personas y banderas de España. Los datos de la Policía Nacional apuntan a unos 60.000 asistentes, muchos de ellos provenientes de otras partes de España para la ocasión.

«Previsiones desbordadas»

«Previsiones desbordadas y más de 30.000 personas de pie. Las calles aledañas también acogen a miles de personas, pero han sido cortadas por la Policía por motivos de seguridad», señalaban fuentes del PP durante el desarrollo del acto. Poco más tarde, actualizaban la cifra a unos 65.000 asistentes.

De hecho, parte del público no ha podido siquiera escuchar los discursos de los participantes en el acto, ya que la multitud ha impedido acercarse hasta la plaza, donde sí había altavoces para seguir las intervenciones. Donde no llegaba el sonido, sí se ponía color a la protesta con gritos de «¡Sánchez fuera!», «¡Amnistía no!» y «¡Puigdemont a prisión!».

Entre el público, al comienzo del acto, se encontraban todos los barones regionales del PP, y en el centro, Feijóo, los ex presidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, y los anfitriones del acto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Una imagen de unidad con la que el PP ha querido escenificar el frente común contra la amnistía, ante un PSOE más desunido que nunca y con una disidencia interna marcada por la postura del ex presidente Felipe González.

Feijóo: «Cacicada»

A 48 horas del debate de investidura, Feijóo ha defendido su visión de una «España de ciudadanos libres e iguales» frente a las cesiones de Sánchez a los separatistas del prófugo Carles Puigdemont y del condenado Oriol Junqueras. «Si los políticos no son iguales ante la ley, la amnistía es una cacicada ante el Estado de Derecho», ha subrayado. «Los que malversan dinero público no pueden quedar exentos de su responsabilidad», ha recalcado.

«Esto no va de bloques, ni de partidos, ni de territorios, ni siquiera de legalidad, porque es evidente que la amnistía es ilegal, sino de derechos, de principios, de que nadie puede ser más que nadie en la España Constitucional», ha destacado.

Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, bajo gritos de «¡Presidenta, presidenta!», ha agradecido a los presentes su participación en este «acto de la dignidad y contra la amnistía a aquellos que dieron un golpe de Estado en Cataluña contra la convivencia y el Estado de Derecho». «Sánchez negocia con quienes insultan a los españoles, ¡De ninguna manera!».

«Nuestra unión es su derrota», ha recordado Ayuso frente al atril ante una abarrotada plaza de Felipe II, talismán para la presidenta en sus campañas electorales.

«Feijóo va a ser este martes la voz de la dignidad de los españoles, de los que no olvidamos los delitos de los socios de Sánchez, la voz de la España tan real como olvidad, de los pueblos vaciados, los transportistas agotados, negocios cerrados, del abandono escolar, de gente buena y leal que no entiende que siempre se premie a los mismos. Gracias, presidente, por estar aquí y ser la voz de millones de españoles», ha señalado.

Minutos antes, José Luis Martínez Almeida ha sido el encargado de inaugurar el acto de los populares en calidad de anfitrión. El alcalde ha mostrado su frontal rechazo a la amnistía y ha agradecido a las miles de personas su asistencia a la manifestación: «Hemos venido a defender la igualdad de todos los españoles y lo hacemos desde esta ciudad que es la capital de la nación y que hoy trasmite un mensaje a todos los españoles, el de que somos todos iguales y lo seguiremos siendo».

Aznar: «Humillante»

El ex presidente Aznar, el primero en decir públicamente que debería convocarse este acto en protesta por la amnistía, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía: «Quiero apelar a todos los ciudadanos a que no se callen y no vean que el silencio es una opción responsable, sean cuáles sean sus ideas. Les pido que dejen oír su voz y reivindiquen sus derechos, y los españoles sigamos unidos en una nación de ciudadanos libres e iguales», ha proclamado Aznar.

Aznar ha señalado que una nación «no puede ser humillada de esta manera». «La amnistía es olvido y nosotros queremos recordar. Queremos recordar a todos los que trabajaron para que España tuviera un marco de convivencia pacífica», ha asegurado ante un atronador aplauso.

«¡Fuera Sánchez!»

El clamor contra la amnistía se ha escenificado perfectamente antes del acto por la emisión en la plaza de un vídeo con las mentiras del presidente en funciones Pedro Sánchez ha sido suficiente para que la multitud que este domingo ha abarrotado la plaza de Felipe II convocada al acto organizado por el PP para plantarse contra la amnistía al procés haya estallado en gritos de «¡fuera, fuera!» mientras agitaba sus banderas de España bajo el lema «Por la igualdad de los españoles».

La cinta recordaba cuando Sánchez decía primero que no iba a permitir que «la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas» hasta las declaraciones de los últimos meses y semanas, incluyendo la concesión de indultos a los condenados por el procés. Después, en el mismo vídeo, el PP recoge algunas manifestaciones de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, en las que asegura que él no va a llegar al Gobierno de España «sin defender la igualdad de todos los españoles».