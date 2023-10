Gamarra acusa a Sánchez de «generar el caos» con los inmigrantes y le exige «lealtad» a las comunidades

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este lunes al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez de «generar el caos» con los traslados de miles de inmigrantes ilegales desde Canarias hasta distintos puntos de la Península y le ha exigido «lealtad» a las comunidades y los ayuntamientos en la colaboración y la información sobre los dispositivos de acogida.

A preguntas de OKDIARIO sobre la posición con la que afrontan los consejeros del PP la videoconferencia convocada al respecto para este martes por el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, Gamarra ha subrayado que dicha cita es solamente una «reunión informativa», por lo que ha reclamado al Ejecutivo que convoque de urgencia la Conferencia sectorial de la materia para abordar en el este órgano, el que «está regulado por ley», una respuesta conjunta de las «distintas administraciones» a la crisis migratoria. Las comunidades donde gobiernan el PP ya pidieron la semana pasada acudir a la Conferencia sectorial.

Además, en rueda de prensa en Génova tras la reunión del Comité de Dirección del PP, Gamarra ha emplazado a Moncloa a la convocatoria de la Comisión Delegada de Inmigración, que, según ha denunciado, «se disolvió en el año 2020 y desde entonces no existe un mando único dentro del Gobierno para afrontar esta situación», ha remarcado.

«Las comunidades y ayuntamientos del PP estamos pidiendo planificación y coordinación. Pedimos que se convoquen los instrumentos regulados. Lo que no se puede hacer es mirar hacia otro lado y desde la falta de información generar el caos», ha enfatizado Gamarra, abogando por «articular políticas» en el seno de la Conferencia sectorial desde la «lealtad» entre las distintas administraciones.

Gamarra: «Sánchez no ha hecho nada»

«Hasta que Sánchez no ha sentido la presión del Gobierno de Canarias, pidiendo una conferencia sectorial, y hasta que no ha sentido la presión de las comunidades autónomas y los ayuntamientos del PP, no ha hecho nada», ha censura Gamarra.

Además, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados ha criticado que «Sánchez a lo único que se dedica es a su interés personal, lo único importante para él es cómo sigue siendo presidente», mientras que «el resto de asuntos le importan bastante poco», ha lamentado.

El PP pide «luchar contra las mafias»

Así, Gamarra ha instado al presidente socialista a asumir su responsabilidad ante la crisis migratoria e implementar una «política de Estado», puesto que este grave asunto «no compete a un único ministerio». «Hace falta una política de Estado que se preocupe también de los países de origen, de luchar contra la mafias que trafican con la vida de las personas. Esto también debe ser prioridad en un Gobierno serio», ha remachado.

«Sin duda alguna estamos en un momento de máxima presión y eso significa no dejar sola a Canarias ni dejar sólo al resto de las comunidades autónomas, sino afrontar las responsabilidades que tiene el Gobierno por mucho que esté en funciones», ha añadido Gamarra.

Entretanto, más de 30.400 migrantes han llegado en 2023 a Canarias, una cifra que está muy cerca superar la alcanzada en 2006 en la llamada ‘crisis de los cayucos’, cuando a cierre de año se habían contabilizado un total de 31.678 migrantes, según recoge Ep.