Los usuarios de la comunidad de Internet Forocoches han hecho una colecta para enviar a un grupo de mariachis a las puertas del Ministerio de Igualdad de Irene Montero para cantar «Rata de dos patas». Se trata de la popular canción que lanzó Paquita La Del Barrio en 2004 y que se ha hecho viral en los últimos años en las redes sociales. Este grupo también ha cantado otras populares canciones mexicanas como «Cielito lindo (canta y no llores)» o «Sigo siendo el Rey».

Irene Montero está en el punto de mira por los efectos que ha provocado la Ley del sólo sí es sí que tanto impulsó la titular de Igualdad y que está permitiendo la rebaja de las condenas de agresores sexuales. La ministra de Igualdad descarta dimitir porque, a su juicio, es su «responsabilidad política» y que «cuando hay momentos difíciles» las feministas tienen «la obligación de dar la cara y demostrar» que son «más».

Montero evitar asumir responsabilidades por su fracaso de ley y la alarma social que ha desatado. Ella ha apelado este lunes al «feminismo» y a la «violencia política» para justificarse y agarrarse a la silla. «Tenemos la responsabilidad colectiva de demostrar que no hay violencia política que sea capaz de frenar la fuerza colectiva del movimiento feminista para garantizar todos los derechos para todas las mujeres», ha señalado.

El PSOE

El PSOE, su socio en el Gobierno de coalición, ya no se fía de su capacidad legislativa. Prueba de ello que es que los socialistas seguirán con la tramitación de las enmiendas a la Ley Trans, otra normativa que trata de impulsar Montero. «Nos acaban de comunicar que el PSOE no quiere el acuerdo e irá con sus enmiendas a la ponencia», ha afirmado este lunes la ministra podemita.

«Estoy preocupada porque el PSOE me ha trasmitido que no quiere ese acuerdo y voy a seguir trabajando para que esto no ocurra. Debemos respetar el acuerdo de Gobierno porque costó mucho alcanzarlo y no podemos defraudar a los trans», ha explicado Irene Montero.