Una vez más, la Fiscalía sale al rescate de los socios independentistas de Pedro Sánchez y rebaja en más de 6 millones la cifra de los fondos presuntamente desviados por ex altos cargos del Govern para la acción exterior de Cataluña. En concreto, el Ministerio Público ha reducido el importe de 9,5 millones de euros a tan sólo 3,4 millones.

El Tribunal de Cuentas fijó inicialmente en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable relativa a la acción exterior de Cataluña a través de las denominadas «embajadas catalanas» y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como ‘Diplocat’. Por su parte, fijó en 4,1 millones los gastos vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017. Al haberse fusionado ambas actuaciones en un solo procedimiento, el importe total alcanzaba los 9,5 millones de euros.

Sin embargo, ahora el Ministerio Fiscal ha presentado sus cuentas ante el órgano fiscalizador cifrando en 2,2 millones los gastos de acción exterior y en 1,2 millones los relativos al 1-O, lo que hace un total de 3,4 millones de euros, más de 6 millones menos.

Según ha informado la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, estos cálculos se han presentado este miércoles en la demanda de 130 folios contra 35 ex cargos del Govern catalán, entre los que se encuentran el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el ex vicepresidente Oriol Junqueras, y los ex consejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull.

Favores

Este no ha sido el único cambio de criterio relativo a esta causa mediante el que se favorece a los líderes independentistas. El pasado mes de febrero, el Tribunal de Cuentas -cuyos miembros han sido recientemente renovados tras el acuerdo alcanzado por PSOE y PP- aceptó los avales propuestos por la Generalitat de Cataluña para frente a las fianzas impuestas a los ex altos cargos independentistas investigados.

El órgano fiscalizador cambiaba de opinión apenas cinco meses después de rechazar estos avales ya que, la anterior instructora de este caso, Esperanza García, no admitió que fuera la Generalitat, a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), quien presentara los citados avales, al entender que «el afianzamiento mediante aval garantizado con fondos públicos de las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave no puede quedar legalmente amparado». Es decir, la consejera consideraba que los avales no eran aceptables porque el desvío de fondos se había llevado a cabo con intención expresa.