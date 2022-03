El Tribunal Constitucional tumbará el recurso de amparo del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras contra la sentencia del procés que lo condenó a 13 años de prisión por los delitos de sedición en concurso medial con malversación de caudales públicos. Así lo han confirmado a OKDIARIO fuentes del tribunal de garantías, que apuntan que la intención es resolver, asimismo, las solicitudes presentadas por los ex consejeros Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa, condenados en la misma sentencia del Tribunal Supremo.

El órgano constitucional quiere emitir su resolución esta primavera para, de este modo, acallar las críticas de los independentistas, que acusan a los magistrados de dilatar la decisión para que los condenados por el 1-O no puedan acudir a la vía europea. Sin embargo, los plazos en los que opera el Tribunal se ajustan a la normalidad.

Así, el Tribunal Constitucional tumbará los cuatro recursos de amparo pendientes contra la sentencia del 1-O antes de junio. Entre ellos, el presentado por el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación en octubre de 2019 e indultado -pese a su postura contraria a la medida de gracia- por el Gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2021. El recurso de Junqueras es uno de los más complicados, ya que plantea aspectos específicos relativos a su inmunidad parlamentaria como, por ejemplo, que no se paralizara el juicio en el Tribunal Supremo cuando fue elegido eurodiputado. Además, el tribunal también rechazará la solicitud del ex consejero de Exteriores Raül Romeva, condenado a doce años de cárcel por los mismos delitos. En ambos casos, el ponente será el presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Pedro González-Trevijano.

Los dos recursos de amparo restantes, el del ex consejero de Interior Joaquim Forn y el de la ex titular de Trabajo Dolors Bassa, eran ponencia del magistrado Alfredo Montoya, que se encuentra de baja por un problema de salud. La ponencia ya ha sido asignada a nuevos magistrados, por lo que se espera que también sean resueltos esta primavera.

Las nuevas resoluciones, tal y como confirman fuentes del Tribunal Constitucional a OKDIARIO, seguirán la doctrina de los fallos anteriores.

Doctrina de fallos anteriores

El Tribunal Constitucional rechazó por unanimidad el primero de los recursos de amparo contra la sentencia del procés en febrero de 2021, cuando confirmó la pena de inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo a la consejera Meritxell Borràs, condenada por desobediencia. Un mes después, el tribunal de garantías tumbaba, también con consenso, el recurso de Carles Mundó, condenado por idénticos delitos.

Fue en abril cuando el Tribunal Constitucional resolvió el primero de los recursos que contemplaba el delito de sedición. Los magistrados rechazaron el amparo solicitado por el ex consejero de la Generalitat Jordi Turull, condenado a 12 años de prisión. Dicha resolución sentó la doctrina a seguir en el resto de impugnaciones, que empezaron a ser desestimadas en cadena. En concreto, el Constitucional tumbó los recursos del ex consejero de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull, el del secretario general de Junts, Jordi Sànchez, el del ex presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart y el de la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell. Todos ellos contaron con los votos particulares de los magistrado Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer.

Antes de junio, los cuatro recursos de amparo todavía pendientes de resolución seguirán el camino de los ya desestimados hasta ahora por el Tribunal Constitucional.