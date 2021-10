La gestión de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad ha vuelto a tener en contra al movimiento feminista en los que Podemos tanto se ha jactado de haberse apoyado hasta llegar al poder. Este sábado una manifestación de miles de mujeres que se definen como feministas radicales, pidieron la dimisión de la ministra Montero cuando reclamaban la «abolición de la prostitución» y derogar «toda legislación que ampare el género como identidad» y la ‘Ley Trans’.

A lo largo del recorrido entre la fuente de Neptuno y la Puerta del Sol han pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero con lemas como: «Irene, escucha, nuestras hijas no quieren ser putas», «Irene, transita, hazte feminista». Así, con especial ahínco, han jaleado su nombre cuando han parado frente a la sede de su departamento, y han coreado consigas como «el feminismo es abolicionista» o «ser mujer no es un sentimiento».

Una vez más, Podemos está recogiendo lo que han sembrado y ya ni siquiera en los círculos feministas tienen peso político. Su pésima gestión política está siendo contestada como es el caso de esta plataforma ‘La fuerza de las mujeres es el futuro de todas’ y compuesta por diferentes asociaciones de feminismo radical -el que «va a la raíz»-. En este sentido, se llegó a decir que “el feminismo no vota traidores” o “gobierne quien gobierne el feminismo no se vende” en clara alusión a Podemos y PSOE. Las manifestantes han llegado desde toda España y se han reunido en torno a 6.000, según la organización, que destaca que es la «primera macromanifestación de feministas radicales en España», y 2.000 según Delegación del Gobierno.

Pero es que, también hubo espacio para el jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez y su gobierno socialcomunista al hacer extensiva la petición de dimisión y que no iban «a permanecer impasibles ante la inacción del Gobierno para la prohibición de la explotación reproductiva de las mujeres y la compra de bebés», y han pedido que se acabe con las desigualdades en salud de las mujeres, con la violencia médica y obstétrica o poner fin «a la alianza criminal entre patriarcado y capital que feminiza los empleos más precarios».

«La ley trans es misoginia» han señalado desde este colectivo a la vez que han insistido en que «las mujeres no tenemos pene» y «las hormonas hacen daño, las patrocina el patriarcado». También enarbolaban otras frase como «no me lleves a la hoguera por quitarte la ceguera», “hermana, cuidado, el putero está a tu lado», «la infancia trans no existe, dejad a la infancia que sea libre».

«Oiréis nuestras voces en todos los espacios sociales y de participación política. No volveremos a votar a ningún partido que no luche por estos principios». «No toleraremos en las escuelas la introducción de teorías acientíficas que pretendan borrar el sexo a la vez que intensifiquen los estereotipos de género» y «lucharemos en la calle hasta que consigamos nuestros objetivos», han terminado los avisos.