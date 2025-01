Felipe González: «Si Sánchez ha llegado a secretario general, ¿por qué no puede hacerlo otro?»

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha vuelto a mostrar su rechazo a Pedro Sánchez. Este miércoles ha defendido que «si Sánchez ha podido llegar a ser secretario general del PSOE, ¿por qué no puede haber otro secretario general?». Todo ello en un contexto en el que ha criticado el rumbo del PSOE, al que considera un partido «personalista», y plantea que el postsanchismo será inevitable.

Felipe González ha recordado que hace una década fue defensor de Pedro Sánchez, pero señala que el presidente ha perdido credibilidad por sus constantes cambios de postura en ciertos temas. Entre los ejemplos citados por el ex presidente socialista se encuentra la relación con Venezuela. González ha calificado al régimen de Nicolás Maduro como una «tiranía» y ha criticado la falta de acciones contundentes del Gobierno español para romper relaciones con dicho país. «Hay que hacer todo lo posible por cortar relaciones con ellos», subraya el ex presidente socialista.

Otro de los ejemplos que retratan los incansables cambios de opinión de Sánchez ha sido el caso del líder de Junts, Carles Puigdemont. «Yo no estaba de acuerdo en que lo que sucedió fuese una rebelión, creía que era una sedición, y el Supremo decidió que era un delito. El Gobierno cambió de opinión y desapareció el delito de sedición», explica el ex presidente socialista antes de añadir que el cambio constante de posiciones no es una actitud representativa de un partido político.

González no solo ha centrado sus críticas en Sánchez, sino también en la transformación del PSOE. Según el ex presidente, el partido ha perdido su esencia colectiva y se ha convertido en una organización dependiente de la figura de su líder. «Hoy en día el PSOE es un partido personalista. No conozco otro PSOE en este momento», ha lamentado en una entrevista en La Mirada Crítica.

«El ‘postsanchismo’ es inevitable»

La presentadora del programa le ha preguntado cómo se imagina el postsanchismo. Felipe González ha evitado responder a esta pregunta diciendo que «eso lo tendrán que definir las nuevas generaciones».

González tiene claro que ese momento llegará. «¿Es posible que eso ocurra? Es inevitable», ha afirmado dejando claro que el liderazgo de Sánchez no es eterno y que, tarde o temprano, surgirá una nueva figura capaz de tomar las riendas del partido. «Sin que nadie se lo tome a mal», añade, «si Sánchez ha podido llegar a ser secretario general del PSOE, ¿por qué no puede haber otro secretario general?».

Para finalizar este aspecto, ha sido cuestionado sobre si sus declaraciones significan si él «no apostaría un duro por Sánchez», a lo que Felipe González ha añadido que Sánchez «nunca ha sido su candidato», aunque «eso no significa nada» porque, según dice, nunca ha tenido una capacidad de seleccionar candidatos para tener éxito.