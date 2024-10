Felipe González: «Tengo candidatos para sustituir a Sánchez pero si se conocen están muertos»

El ex presidente del Gobierno Felipe González considera que dentro del PSOE hay «candidatos para sustituir» a Pedro Sánchez al frente de la formación, pero no llega a decir nombres por miedo a posibles represalias en las filas socialistas. «Tengo en la cabeza varios, pero si lo que sale de mi cabeza se conoce públicamente, está muerto», ha asegurado el que fuera líder del PSOE entre 1979 y 1997. González revela también que no ha sido invitado al 41º Congreso Federal que el PSOE celebrará en Sevilla a finales del próximo mes. En en este cónclave, Sánchez volverá a ser reelegido secretario general de los socialistas sin oposición al no haberse presentado ningún candidato alternativo.

«Hay quien dice que no hay nadie que pueda sustituir a Sánchez. La política no resiste el vacío, podría no ser Sánchez. Podría no ser Sánchez y habría candidatos con envergadura para serlo en el partido. Tengo en la cabeza varios, pero si lo que sale de mi cabeza se conoce públicamente está muerto», ha afirmado Felipe González este jueves. El ex líder del PSOE no ha querido dar nombres, al tiempo que ha sostenido que «lo del candidato único casi nunca ha ocurrido» en la formación socialista. Tampoco ha revelado si la alternativa a Sánchez podría ser el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. «¿Podría no ser Sánchez? Bueno, no es mi problema y no estoy en eso. Claro que podría no serlo», se ha limitado a declarar.

Pedro Sánchez revalidará su cargo al frente del PSOE en el 41º Congreso Federal que se celebrará a finales del próximo mes en Sevilla. El presidente del Gobierno es el único candidato que se ha presentado a seguir liderando a los socialistas. Sánchez revalidará su cargo sin ninguna oposición y prorrogará su mandato al frente del PSOE cuatro años más. Ganó las primarias de 2014 y volvió a ganar las de 2017, después de que le defenestrasen sus compañeros de partido. Ya volvió a salir elegido secretario general del PSOE en 2021.

El dirigente socialista anunció a finales del pasado mes de agosto que adelantaba por sorpresa el Congreso Federal del PSOE, puesto que los socialistas tenían previsto celebrarlo el año que viene. La cita tiene una importancia esencial, pues servirá a Sánchez para blindar su liderazgo interno, debido a que el dirigente socialista vive uno de sus momentos más críticos al estar asediado por los escándalos de corrupción que cercan a su entorno: su mujer, Begoña Gómez, está imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y su hermano, David Sánchez (conocido bajo su nombre artístico, David Azagra), está imputado por hasta cinco delitos.

«Yo soy coherente»

El PSOE no ha invitado a Felipe González a este congreso federal. Así lo ha revelado el propio ex dirigente socialista este jueves en una entrevista a Espejo Público de Antena 3. En esta entrevista también ha participado de forma telemática Alfonso Guerra, el que fuera vicepresidente del Gobierno bajo el mandado de González y vicesecretario general del PSOE entre 1979 y 1997. Ninguno de los dos históricos dirigentes socialistas ha sido invitado al cónclave de los socialistas.

Felipe González se ha mostrado muy crítico con lo que decía el partido en su programa electoral y que luego el PSOE acabó incumpliendo para aprobar la Ley de Amnistía con el fin de que Pedro Sánchez consiguiera los votos favorables de ERC y Junts para su investidura. «En este partido la tragedia es que la discrepancia es estar de acuerdo con lo que decía el partido en su programa electoral. Yo ayudo a la coherencia del partido y cuando la pierde, intento no perderla», ha sostenido el ex presidente del Gobierno.

«En este partido la tragedia es que la discrepancia es estar de acuerdo con lo que decía el partido en su programa electoral. Yo ayudo a la coherencia del partido y cuando la pierde, intento no perderla. Uno debe ofrecer un proyecto que sea aceptable para la mayoría social. ¿Que no te la dan? Bien, pero que renuncies previamente a representar a la sociedad es que no crees en tu proyecto sea mayoritario en la sociedad. Si no te crees que representas intereses mayoritarios, nadie te va a creer. Esto está pasando. Estamos retrocediendo una y otra vez», ha apostillado González.

«Quieren volver a la dictadura»

En esta misma línea se ha mostrado Alfonso Guerra, lamentando que no haya candidatos alternativos a Pedro Sánchez para liderar el PSOE. «Hay gente que parece que quiere volver a la dictadura en cuanto uno tiene una opinión distinta que mantiene otro», ha explicado.

Guerra también lamenta que el PSOE actual dependa de «delincuentes fugados», en alusión al ex presidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont. «Ojalá tuvieran mayoría absoluta y no dependieran de delincuentes fugados que hacen una ley de amnistía que la redactan ellos», ha señalado.

«¿Es lógico pactar con otros para tener mayoría a cambio de suprimir la el delito de secesión, de una amnistía no constitucional o de un concierto económico con Cataluña? A mí no me parece justo. Nosotros nunca renunciamos a la autonomía estratégica del partido. Digo que se debe tener vocación mayoritaria porque uno debe ofrecer un proyecto a la sociedad que sea aceptable para la mayoría social», ha zanjado el ex vicepresidente del Gobierno.