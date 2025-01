El PSOE puso 4.000 € más de sueldo al hermano de Sánchez que al resto de jefes de la Diputación

La Diputación de Badajoz asignó a David Sánchez Pérez-Castejón un sueldo de 53.890,63 euros cuando modificó su puesto de Coordinador de Actividades Musicales de los Conservatorios y lo reconvirtió en un cargo de alta dirección como Jefe de la Oficina de Artes Escénicas. El puesto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 1 de diciembre de 2022, asociado a dicha nómina. Un sueldo superior al de otros cargos análogos que también se aprobaron el mismo día, como el de jefe de la Oficina de Procesos y Evaluación de Políticas Públicas y el de la Oficina de Promoción Turística, ambos con 49.831,42 euros.

Esa modificación del puesto que el hermano de Pedro Sánchez ocupa en el organigrama de la Diputación de Badajoz es precisamente una de las líneas de investigación que sigue la juez que le mantiene imputado por varios delitos contra la Administración Pública y Hacienda.

En su declaración de la semana pasada, preguntado por este asunto, David Sánchez no supo explicar en qué consistía este puesto. «¿Me puede usted explicar que es la Oficina de Artes Escénicas?», le preguntó la magistrada Beatriz Biedma, a lo que el músico, muy dubitativo, respondió: «Vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de… Pues no sé, de las artes escénicas». La juez insistió: «¿Dónde está ubicada, quién la compone, a qué se dedica?», sin obtener respuesta del hermano de Pedro Sánchez: «Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en 2017». «¿Y, entonces, materialmente dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas?», prosiguió la juez. «Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora», zanjó Sánchez.

Excedencia en Tailandia

La Diputación socialista llevó a cabo la modificación del puesto tras regresar David Sánchez de una excedencia de un año. El músico solicitó este parón en su trabajo alegando que la pandemia «limitaba sus funciones» como alto cargo de la institución provincial. En ese tiempo, aprovechó para marcharse un año a Tailandia para «poder desarrollar otras actividades profesionales» acordes a su «formación y experiencia», según argumentó ante la Diputación de Badajoz.

A su vuelta, la institución -en manos del PSOE- le premió con una remodelación de su puesto y con mejores condiciones laborales: más sueldo y la supresión del régimen de incompatibilidades, lo que le permitía desarrollar otras actividades profesionales al margen de su trabajo como empleado público. El puesto de Jefe de la Oficina de Artes Escénicas no salió a concurso. Los directores de los conservatorios que coordinaba Sánchez aseguraron ante la juez «desconocer» dónde se encuentra dicha oficina y qué empleados la conforman.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya concluía en su último informe entregado a la juez que la creación del puesto de trabajo de coordinador de conservatorios, que se asignó al hermano de Pedro Sánchez tras un proceso al que concurrieron once aspirantes, no era «necesario».

«Se ha observado que en ningún momento se hace mención a la necesidad de crear un nuevo puesto de trabajo para realizar funciones de coordinación de los conservatorios de la provincia», recogen los investigadores en alusión a las propuestas de creación de puestos de trabajo remitidas a Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz. De hecho, los responsables de los conservatorios de música reclamaban otros contratos, como un pianista o un encargado de biblioteca. La Guardia Civil destaca especialmente que autorizó la creación del puesto para el hermano del presidente del Gobierno apenas seis días después de que el presidente de la Diputación esgrimiese que se pedía «mucho personal», en alusión a otras peticiones para reforzar la plantilla. Los agentes también señalan la inédita urgencia por crear el cargo.