Felipe González en ‘La Mirada Crítica’: «Si yo estuviera en el lugar del fiscal general del Estado, dimitiría»

Felipe González ha abordado este miércoles todos los escándalos que acorralan al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE, entre ellos el que atañe al fiscal general del Estado, citado por el Supremo como imputado. El magistrado ha citado a Álvaro García Ortiz y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos en relación a la filtración de información confidencial que afecta a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El ex presidente socialista ha sido contundente a este respecto en La Mirada Crítica (Telecinco): «Si yo estuviera en el lugar del fiscal general del Estado, dimitiría».

El ex presidente del Gobierno entiende que la permanencia del fiscal general en el cargo perjudica a la institución que representa y ha recordado que Álvaro García Ortiz se debe al Estado: «Al servicio del Gobierno estaba en la época de Franco». De hecho, este caso es el que más preocupa a Felipe González de entre todos los asuntos que afectan al Ejecutivo, porque éste incide sobre el «funcionamiento del sistema».

«Yo si estuviera en su lugar dimitiría, pero no por aceptar la responsabilidad que me atribuyen, no por aceptar que haya incumplido, sino por no perjudicar la institución a la que represento», ha subrayado. Dimitir sería, considera, dar «dignidad» al cargo.

González insiste en que el fiscal general «no es del Gobierno, es del Estado» y está a su servicio, y ha señalado que sólo en las dictaduras funciona de la primera forma. «Al servicio del Gobierno estaba en la época de Franco, que ahora estamos recordando, el arma que tenía el franquismo para decirle a los magistrados y a los jueces cuál era la posición del Gobierno era fiscal», ha indicado, al tiempo que ha recordado que lo vivió en primera persona cuando le sentaron en el banquillo del tribunal de orden público.

En otro orden de cosas, Felipe González también se ha referido a un posible relevo en el PSOE con el que sustituir a Sánchez y ha confesado tener en mente varios nombres, aunque no ha querido revelarlos. Sin embargo, sí que ha respondido a qué le parecería que ese cargo lo ocupara Emiliano García-Page. «Sánchez nunca ha sido mi candidato (…) Page me parece un buen candidato, con coherencia, que nunca ha cambiado de opinión arbitrariamente», ha declarado.

Venezuela y Maduro

El ex presidente del Gobierno tampoco ha escatimado en palabras para hablar de Nicolás Maduro y Venezuela, sin problema alguno para referirse a ambos como «tirano» y «dictadura». De hecho, ha mencionado que Maduro «está provocando la paz de los cementerios». «Es un tirano. ¿Soy menos de izquierdas por eso o porque creo que hay que gobernar con presupuestos?», ha planteado.

Preguntado por la relación de José Luis Rodríguez Zapatero con el mandatario venezolano, González ha manifestado que no tiene «la menor idea» de la razón por la que Zapatero adopta esa posición con Venezuela y le «gustaría que lo aclarara porque sólo se le escucha decir ‘tengo que preservar mi papel de mediador’».

Puigdemont y la moción de confianza

En cuanto a unas posibles elecciones generales anticipadas, Felipe González ha tirado de ironía para expresar su opinión. «No sé si las habrá, ¿a quién se lo preguntamos? ¿A Sánchez o a Puigdemont? Si yo estuviera en lugar del amenazado [Sánchez] convocaría elecciones. ¿Cómo me va a obligar [Puigdemont] a someterme a una moción de confianza si es una decisión del presidente? Una moción de censura es cosa de la oposición, pero una moción de confianza es del presidente. Fue lo que hizo Adolfo Suárez después de que yo presentara una moción de censura y la ganó», ha sentenciado.

Asimismo, González ha explicado su relación con Pedro Sánchez y ha ahondado en por qué lo apoyaba como candidato hace años y por qué lo rechaza ahora: «Tienen que mantenerse las posiciones. Cambian mucho de posición. Yo antes estaba de acuerdo con Sánchez».