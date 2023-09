Felipe González contra la amnistía: «Sería como decir que los condenados no cometieron ningún delito»

El ex presidente del Gobierno Felipe González se ha mostrado en contra de una amnistía a los políticos separatistas procesados por la Justicia, como pide el prófugo Carles Puigdemont al Gobierno de Pedro Sánchez para votar a favor de una hipotética investidura. Para el ex dirigente socialista, conceder esta amnistía a los encausados por el 1-O sería como decir que hicieron «lo correcto» y que no cometieron «ningún delito y ni una falta siquiera».

González considera que, en caso de que haya una amnistía, supondría reconocer que los golpistas condenados en el Tribunal Supremo hicieron lo correcto, que el «sistema represor» les culpó «injustamente», que ellos fueron «la víctimas» y que, por tanto, «pueden volver a hacerlo». «A más a más, tengo derecho a autodeterminarme y a poner en cuestión la integridad territorial de España. ¿Una democracia avanzada de verdad puede reconocer que es la responsable de los que rompieron todo el 6 y 7 de septiembre de 2017?», se ha preguntado el ex jefe del Ejecutivo este martes en una entrevista en Onda Cero.

El ex dirigente del PSOE insiste en que la concesión de la amnistía a los responsables del 1-O «podría conllevar la asunción de que quienes llevaron a cabo el intento de independencia en Cataluña pueden volver a hacerlo». «Insisten en volver a hacerlo y, además, ahora con fundamentos legales», ha advertido.

«Si el presidente del Gobierno dice que todo lo que se haga se hará en el marco de la Constitución, yo digo, de acuerdo, hágase en el marco de la Constitución y dígase con claridad que en el marco de la Constitución no cabe ni la amnistía ni la autodeterminación, y a partir de ahí empezamos a hablar», ha afirmado Felipe González.

El ex presidente del Gobierno también le ha pedido a Pedro Sánchez que defienda la Constitución frente a los partidos separatistas con los que quiere pactar. «La Constitución no es un chicle que se adapta al deseo particular de cada cual. La Constitución no es militante y no deslegitima a nadie. Cada uno puede defender las ideas que quiera, lo que no puede es violentar la ley», ha sostenido.

«Yo también quiero dejarlo atrás como dice Sánchez», ha apostillado, al tiempo que ha reiterado que conceder la amnistía a los dirigentes separatistas condenados por el 1-O supondría «condenar al régimen democrático y avanzado español» y hacerlo «culpable de lo ocurrido».

«Facilitadora de Puigdemont»

Por otro lado, Felipe González también ha criticado con dureza la reunión en Bruselas de la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, con el prófugo Carles Puigdemont. «Si no va como vicepresidenta, pues que deje de serlo durante un rato diciendo que ahora no me dedico a esto, que es un empleo precario, y estoy en funciones de facilitadora de Puigdemont. Me pregunto si ha ido en nombre de Sumar o de restar», ha ironizado.

El ex líder del PSOE reprocha a Díaz por acudir a Bruselas para ver a Puigdemont «con reverencia» y «como si fuese el rey Midas». «Si va por su cuenta, que lo pague. Es más lógico que Díaz, con lo que representa, se reúna con Puigdemont que con Feijóo», ha apostillado.