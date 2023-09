Yolanda Díaz recompensa con cargos a los dirigentes de Podemos que se distanciaron de Iglesias

El reparto de las Portavocías del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados se convierte en la nueva batalla entre Podemos y los de Yolanda Díaz. La líder de la coalición y vicepresidenta segunda del Gobierno ha premiado con varias designaciones claves a antiguos dirigentes morados que se distanciaron de Pablo Iglesias y su camarilla. En este contexto, el partido de Ione Belarra se queja abiertamente de ninguneo por parte de Sumar.

Yolanda Díaz se ha inclinado por Txema Guijarro para ser el secretario general del grupo parlamentario y portavoz suplente. Se da la circunstancia de que este ex dirigente nacional de Podemos ya ostentó este cargo en la anterior legislatura dentro del grupo de Unidas Podemos. Este diputado por Alicante denunció que fue expulsado del máximo órgano de dirección de Podemos de forma irregular. «Yo no me he dado de baja de Podemos, a mí me han expulsado», expresó hace unos meses. «Me vi expulsado del chat del Consejo Ciudadano Estatal de la manera más irregular, pues es un órgano de representación elegido por los militantes. Por supuesto, sin advertencia, ni nota, ni comentario previo», afeó de forma muy dura.

Por otra parte, Sumar también cuenta con otros ex responsables de Podemos que ya no cuentan con el visto bueno de Belarra y su dirección. Es el caso de María Eugenia Rodríguez Palop, cabeza de cartel de los morados en las últimas elecciones europeas y ahora coordinadora de Programa de Sumar. Pablo Bustinduy, ex responsable morado de asuntos internacionales, también fue fichado en la campaña electoral como portavoz sectorial. Del mismo modo, Alejandra Jacinto, candidata en los últimos comicios regionales en la Comunidad de Madrid, fue elegida para ser la líder de Sumar en temas de vivienda.

Por otra parte, Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y cerebro económico de Podemos, es el responsable económico de Sumar. Es uno de los altos cargos más importantes también del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 dirigido por Ione Belarra. Sin embargo, ya no se identifica con esas siglas. Ahora muchos en Sumar dan por hecho que por su carácter sosegado y alejado de las polémicas será la apuesta de Díaz para dirigir un ministerio si Pedro Sánchez consigue repetir su mayoría Frankenstein.

Exigencia de Podemos a Yolanda Díaz

En esta tesitura, Podemos pone el grito en el cielo. Este lunes han salido dos portavoces en rueda de prensa a reclamar un espacio propio en Sumar y en un eventual gobierno de coalición. Exigen públicamente un ministerio y una de las portavocías adjuntas del grupo parlamentario. Algo que ya los de Yolanda Díaz han impedido por la vía de los hechos. Los responsables de Podemos amenazan con que invisibilizar a la formación morada sólo generaría «desilusión».

Piden una «rectificación» para que el partido fundado por Pablo Iglesias tenga su «voz propia» en la cámara. Sostienen que no cumplir esa exigencia de Podemos va contra la filosofía que tuvo el grupo de Unidas Podemos en la anterior legislatura, donde todas las formaciones que estaban presentes en la coalición tenían sus portavocías y cargos en ministerios.

Los coportavoces morados Javier Sánchez Serna e Isa Serra han evidenciado que las tensiones son palpables al desvelar que no conocían el viaje de Yolanda Díaz a Bruselas para la polémica reunión con Carles Puigdemont.

Portavocías

Por otra parte, completan los nombramientos en el grupo parlamentario:

Portavoz principal : Marta Lois (gallega de la máxima confianza de Yolanda Díaz)

: (gallega de la máxima confianza de Yolanda Díaz) Portavoces adjuntos: Aina Vidal (En Comú Podem), Àgueda Micó (Compromís), Jorge Pueyo (Chunta aragonesista) y Vicenç Vidal (Més), estos dos últimos rotando de forma periódica.

La composición del grupo tras las elecciones del 23J se dirime por los equilibrios entre las ocho formaciones que componen la confluencia, donde Sumar tiene diez diputados; mientras que IU, Podemos y Comunes disponen de cinco cada uno. A su vez, Compromís cuenta con dos parlamentarios, otros dos para Más País-Más Madrid, uno para la Chunta y Més.