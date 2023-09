La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, le ha prometido al fugado Carles Puigdemont que su Ejecutivo explorará «soluciones democráticas» para Cataluña. Así se lo ha trasladado durante su reunión de este lunes en Bruselas adonde ha acudido para ganarse el apoyo del fugitivo a la investidura de Pedro Sánchez. Con el fin de que los siete diputados de Junts apoyen a Sánchez, Díaz aboga por «explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político», asumiendo así el marco establecido por los independentistas.

Ambos dirigentes han calificado la reunión de «fructífera» porque «permite establecer una relación normalizada y estable entre ambas formaciones políticas». También se han mostrado «optimistas» sobre un posible acuerdo para apoyar a Sánchez y se han comprometido a mantener más reuniones de este calado.

Al acabar el encuentro, Yolanda Díaz y Carles Puigdemont han afirmado que comparten «la profunda convicción de que los problemas políticos deben volver a los cauces políticos para encontrar soluciones basadas en el diálogo. La democracia consiste en el diálogo entre posiciones diferentes».

«El diálogo es un método y un compromiso. Para impulsar avances sociales y para caminar hacia un país plurinacional donde la política sea el centro de las soluciones. Seguiremos hablando, seguiremos buscando salidas en el diálogo y la democracia», ha señalado la líder de Sumar en redes sociales minutos después de finalizar su reunión con el dirigente de Junts.

La vicepresidenta segunda del Gobierno copia el lengua del separatismo («conflicto político»), evita citar la amnistía para los condenados y procesados por el golpe del 1-O, así como el derecho a la autodeterminación que reivindica Puigdemont como condiciones para apoyar la investidura de Sánchez, y prefiere envolverlo todo bajo el eufemismo de «soluciones democráticas».

La reunión ha tenido lugar este lunes en Bruselas, concretamente en la sala Spinelli del Parlamento Europeo, debido a la condición de eurodiputado del ex presidente de la Generalitat. Yolanda Díaz no ha incluido en su agenda oficial el encuentro. La líder de Sumar llegó a la capital europea este domingo, en un desplazamiento que se mantuvo en secreto hasta el último momento y que sólo conocían miembros de su círculo de confianza. En la reunión también han participado el ex diputado de Podemos y responsable de Sumar de las negociaciones para la investidura, Jaume Asens, y el eurodiputado Toni Comín, que se encuentra huido de la Justicia, al igual que Puigdemont.

«Representa a Sumar»

Por su parte, el PSOE intenta desmarcarse de la reunión de Díaz con Puigdemont en Bruselas. Fuentes de Moncloa aseguran que la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones «representa a Sumar» en su encuentro con el líder de Junts y que no representa al PSOE.

Las mismas fuentes señalan que la parte socialista del Ejecutivo de Sánchez no fue informada del viaje de Díaz a la capital europea hasta la última hora del pasado domingo, por lo que se refieren «a hechos consumados». «No hay nada acordado», añaden, al tiempo que recalcan que el PSOE «sigue su vía». «Esta reunión no tiene nada que ver con nosotros», apostillan desde Moncloa.