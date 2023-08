Los mejores memes del bochorno de Yolanda Díaz con el inglés

Cuando Yolanda Díaz se mostró incompetente para el inglés, en una situación que causó bochorno y estupor a partes iguales, se sabía que la situación no iba a ser pasada por alto por usuarios de redes, donde el ingenio y la chanza se mezclan y dan como resultados unos memes para recordar. El sentido del humor español hace acto de presencia como forma de enfrentarse al poder, o al menos retratarlo durante un breve periodo de tiempo.

La sátira siempre ha formado parte de la crítica política, y con Yolanda Díaz no iba a ser menos, sobre todo después de que las redes se cebaran con aquel ya mítico «relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor» de Ana Botella.

Los tuits dialogados son un clásico que continúan teniendo pegada.

Yolanda Díaz👇 — ¿Nivel de Inglés?

— Alto

— ¿Cómo se dice «perro»?

— Dog

— ¿Y veterinario?

— Dogtor pic.twitter.com/SEfihTPhDE — Girauters 🇪🇸 (@Girauters) August 28, 2023

La anécdota de Yolanda Díaz ha servido para compararlo con el nivel de Espinosa de los Monteros y también para rescatar un meme que recuerda el nivel de inglés de otro líder comunista, Pablo Iglesias, aunque ahora pertenezcan a facciones enfrentadas. Iglesias siempre ha presumido de currículum, aunque todo suele menguar al enfrentarse a la realidad.

A Yolanda Díaz le enseñó inglés Pablo Iglesias pic.twitter.com/QwXnACOIRM — Indio (@intipite) August 28, 2023

La ministra de Trabajo siempre fue criticada por sus atuendos y estética de nueva rica, llegando a ser apodada La fashionaria y ahora ambas cosas, su estilo de vida y su don de lenguas, se han juntado en un choque cómico.

– A ver Yolanda, cómo se dice vestido en inglés?

– Chanel

– Y bolso?

– Luivi — Dean, Jamón Dean ® (@Pechaadereir) August 28, 2023

La comparativa con Jesús Gil tampoco tiene desperdicio.

Periodistas:

– Nos puede responder en inglés? Yolanda Díaz: pic.twitter.com/MvYnQCovDf — DocHollyday7 (@DHollyday7) August 28, 2023

Algo que muchos usuarios han señalado es la hipocresía, o ironía, de que quiera enfrentar a los españoles, que tienen una lengua común, en un Babel de lenguas regionales que necesiten traductores y pinganillos, mientras ella es incapaz de dar la talla a nivel internacional en los medios de comunicación con una simple pregunta en el idioma más utilizado en política y negocios.

Yolanda Diaz quiere que los catalanes hablen en euskera a los gallegos y los asturianos en aragonés a los canarios. Pero es incapaz de responder una sola palabra en inglés a una pregunta en una rueda de prensa. Gobierno de España. pic.twitter.com/G8to9ra49B — Mon Bosch 🇪🇺 (@josepramonbosch) August 28, 2023

Yolanda y la película del verano también han dado lugar a un crossover imperdible.