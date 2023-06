Feijóo renueva al 75% de los cabezas de lista al Congreso con Martín Blanco como nº 1 por Barcelona

El Comité Electoral del PP ha aprobado este lunes la lista de los candidatos que encabezarán las listas de la formación al Congreso de los Diputados con las que el principal partido de la oposición tratará de conseguir el vuelco político en España en las próximas elecciones generales del 23 de julio. En concreto, el PP ha renovado a 39 de los 52 cabezas de lista, es decir el 75%.

El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, encabezará la lista por Madrid, la secretaria general y portavoz parlamentaria en la Cámara baja, Cuca Gamarra, la de La Rioja, y el coordinador general, Elías Bendodo, encabezará la de Málaga, tal y como avanzó OKDIARIO. Por su parte, el ex portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Nacho Martín Blanco, cuyo paso al proyecto del PP se conoció la semana pasada, estará al frente de la lista por Barcelona.

Los vicesecretarios de Génova, y así lo adelantó este periódico la semana pasada, irán de número uno en sus territorios para conseguir la mayor de las movilizaciones. De este modo, el de Acción Institucional, Esteban González Pons, encabezará la plancha de Valencia, el de Economía, Juan Bravo, la de Sevilla, donde se encuentra empadronado, la vicesecretaria de Estudios, Carmen Navarro, la de Albacete, y la responsable de Políticas Sociales y Reto Demográfico, Carmen Fúnez, la de Ciudad Real, respectivamente. El vicesecretario de Organización y mano derecha de Feijóo, Miguel Tellado, liderará la candidatura por la provincia de La Coruña.

De otro lado, entre los nuevos fichajes, además de la incorporación de Martín Blanco -tras renunciar el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, a encabezar la lista y la inclusión de Cayetana Álvarez de Toledo en la candidatura por Madrid, junto al vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, el guipuzcoano Borja Sémper-, también sobresale que Sergio Sayas, ex diputado nacional de UPN, estará al frente de la plancha por Navarra. Además, la ex ministra de Sanidad y ex presidenta del Congreso, Ana Pastor, lo hará por Pontevedra, y la presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, por Vizcaya. El secretario general del Grupo Parlamentario en el Congreso, Carlos Rojas, repetirá como número uno por Granada, y la portavoz de Interior, Ana Vázquez, encabezará la lista de Orense, lugar de origen de Alberto Núñez Feijóo.

El criterio utilizado por el Comité Electoral, que preside el gallego Diego Calvo, para seleccionar a los cabezas de lista ha sido, según ha informado Génova en un comunicado, el de incluir personas que «cuentan con una dilatada trayectoria política y legislativa, así como una contrastada experiencia en gestión pública y privada, con perfiles que además de tener este bagaje han formado parte de las estructuras del partido y han realizado una magnífica labor durante esta legislatura».