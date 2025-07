Feijóo ordena a la ayusista Alma Ezcurra que elabore el programa electoral «sin dilaciones»

Ni 48 horas han pasado de la celebración de su XXI Congreso nacional y el recién reelegido líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya ha encomendado la misión de ponerse a trabajar en el próximo programa electoral. En su hoja de ruta hacia La Moncloa, será la ayusista Alma Ezcurra, jefa de la nueva área de Coordinación Sectorial del partido, la encargada de elaborar un programa electoral «sin dilaciones» a la medida del proyecto de Feijóo.

Después de configurar su «equipo ganador», Feijóo insiste en que el PP está preparado ante la inminencia de un previsible adelanto electoral por parte del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Es más, dentro del PP apuntan a que la situación actual de Sánchez, acorralado por las presuntas tramas corruptas que afectan tanto a su partido, el PSOE, como a su Gobierno, propician una decisión en este sentido.

Ezcurra, hasta ahora presidenta de la Fundación Reformismo XXI y ex diputada en la Asamblea de Madrid, próxima además a la ideología más liberal del partido que encarna la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha sido nombrada recientemente por el propio Feijóo para hacerse cargo del Área de Coordinación Sectorial del PP. Un organismo de nueva creación sobre el que recaerá todo el peso del resto de nuevas vicesecretarías que han sido aprobadas en el proceso congresual de los populares este pasado fin de semana.

La eurodiputada del PP, que asumirá de facto las funciones de número tres del partido, trabajará de manera coordinada con el nuevo secretario general, Miguel Tellado. Sin embargo, será ella, como fuera en su etapa pasada Cuca Gamarra o Carmen Fúnez, ahora vicesecretarias de Regeneración Democrática y de Política Social del PP de manera respectiva, la encargada de elaborar el paquete históricamente definido como de Estudios y Programas.

Regeneración democrática y judicial

Ezcurra, figura clave en la elaboración de la ponencia política del partido, y documento que ha sido aprobado en el XXI Congreso nacional celebrado los pasados días 4, 5 y 6 de julio, reflejará parte de esas medidas en el nuevo programa electoral. En este sentido, la lucha por la regeneración democrática a la que apela Feijóo, será uno de sus principales objetivos.

El pasado domingo, el líder del PP reiteró su apuesta decidida por un plan de fortalecimiento de las instituciones «sin servidumbres políticas» dirigidas por personalidades «neutrales». «Organismos del Estado que se ocupen por mérito y capacidad, con controles de idoneidad y con garantías de no haber estado en política al menos en los 5 años anteriores», expresó Feijóo.

Un eje vertebrador, el de la regeneración democrática, que tenga por objetivo recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, y al que se suma el compromiso del PP de ser un contrapeso a los ataques del sanchismo a la separación de poderes. Según Feijóo, para que sean «jueces y fiscales independientes y con acreditada profesionalidad» quienes asuman el principio fundamental de una justicia independiente.

Economía y política social

«No hay economía fuerte si los ciudadanos están ahogados», esa ha sido una de las premisas defendidas por Feijóo. Dentro de su decálogo, presentado este domingo a modo de «compromisos» para sus primeros 100 días de Gobierno son la economía social de mercado, la eliminación de las trabas burocráticas y los autónomos, algunas de las claves a través de las cuales girará el programa económico del PP.

A todo ello, se suma también el compromiso manifiesto con la reducción del peso de las instituciones. «El problema de España no es que se recaude poco, es que se gasta y se gestiona mal», según señaló Feijóo. En este sentido, uno de los puntos que estarán dentro del programa que diseñe Ezcurra será la determinación del partido por revisar las subidas de impuestos acometidas por el Ejecutivo. En total, 97 incrementos tributarios.

En materia de empleo, el PP ha manifestado también su compromiso por que loa subsidios por desempleo no compitan con el trabajo. «El subsidio tiene que ser red para levantarse, no ancla para quedarse quieto», según expresó Feijóo. En este sentido, otro de los elemento a tener en cuenta en el programa, serán el diálogo tanto con empresas como con trabajadores para que las políticas en materia económica y de empleo no les sean ajenas.

En el ámbito de la política social, será clave en el compromiso de los de Feijóo con su plan de apoyo a la Sanidad para hacer frente al relevo generacional. También, será primordial en su programa su apuesta decidida por un plan de vivienda que combata la lacra de la okupación.

Exteriores e inmigración

El líder del PP ha manifestado su compromiso de asumir él, en primera persona, en plan en materia de política exterior del principal partido de la oposición. Un elemento clave en la hoja de ruta no sólo de su propia formación política, sino clave también en el proyecto de país que propone Feijóo.

En este sentido, Ezcurra deberá hacer referencia a la postura del país respecto al aumento del gasto militar en Defensa y el papel que, en aras de una guerra a las puertas de Europa y una crisis arancelaria, entre otros aspectos. A renglón seguido, y en materia de defensa y de protección de las fronteras del país, las propuestas y tratados que ofrezca Feijóo en materia migratoria serán claves en la nueva hoja de ruta de partido.

Este pasado domingo, el presidente del PP manifestó su apuesta clara por «reducir la inmigración ilegal». Si bien, ante un país envejecido se hace necesaria la llegada de nueva población, lo es también detallar los pormenores, dentro del propio programa electoral de Feijóo, de cómo combatir la que no «respeta mínimos exigibles» dentro de unos marcos de convivencia definidos.