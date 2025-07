El PP aprueba una ponencia que pone a la Constitución como límite a su política de pactos

El Partido Popular ha aprobado una ponencia política que pone a la Constitución como límite a posibles pactos con Vox y otros posibles socios. Así se ha acordado en el plenario del XXI Congreso nacional del PP donde se ha reivindicado el papel del principal partido de la oposición a Pedro Sánchez como la «casa común» de los liberales, democristianos y conservadores.

El nuevo documento del PP que sienta las bases de sus principios éticos, ideológicos y políticos, los cerca de 3.000 compromisarios inscritos al debate de la distintas ponencias, ha aprobado también el endurecimiento de las penas por malversación para que el indulto no vuelva a ser «un privilegio político».

Entre otras novedades que aporta el ideario del popular están también la aceptación de la democracia parlamentaria y del cumplimiento de la Carta magna como base fundamental del Estado social y democrático de derecho. En este sentido, y a falta de conocer las enmiendas introducidas a la ponencia política, ha quedado aprobado de manera unánime la nueva doctrina que abre a negociar futuros acuerdos de Gobierno con otras formaciones políticas poniendo a la Constitución española de 1978 en el centro.

No obstante, en su ponencia, el PP también ha acordado endurecer las políticas en materia migratoria teniendo en cuenta la realidad de las autonomías que más sufren la llegada de ilegales, y propone modificar las leyes para que, en el caso del procesamiento del fiscal general del Estado, se proceda a su cese inmediato.

Un PP «sin chantajes»

Alma Ezcurra, eurodiputada y elegida para dirigir la Coordinación Sectorial del PP en la nueva etapa de Feijóo, ha sido una de las encargadas de coordinar las bases de una ponencia que reivindica una España «soberana, plural y unida». Durante su intervención en el plenario creado en IFEMA, Ezcurra ha indicado el registro de hasta 900 enmiendas a las nuevas bases ideológicas del partido.

Tal y como ha destacado, todos los compromisarios e inscritos en el debate de las ponencias, se han puesto de acuerdo «al 100%» con el objetivo de «dejar a un lado el desaliento y la pereza existencial» en la que tiene sumida España un «Gobierno corrupto» como lo es el que representa el jefe socialista del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

«Ningún español quedará sin convencer de que el proyecto liderado por Alberto Núñez Feijóo es una ambición amplia, valiente, reformista y ganadora en la que cabemos absolutamente todos», ha indicado para, acto seguido, defenderse de las críticas hacia el PP que ha sostenido «sí tiene un propósito».

Según Ezcurra, el PP de Feijóo «no precisa de estridencias, que no se arrodilla, que no acepta chantajes, que no le impone absolutamente nada a nadie y que no intercambia sillones por principios».

Subir «el listón ético» del PP

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, otro de los ponentes de los principios políticos e ideológicos del PP, ha defendido el ideario resultado del «debate sosegado» del congreso como «una puerta abierta» a la «inmensa mayoría de españoles que quieren pasa página» ante el caos vivido en los últimos meses.

Moreno, que ha trasladado que el PP defenderá «la libertad de prensa» y la nueva ponencia prohibirá «los indultos por terrorismo», ha tenido un recuerdo para las víctimas tanto del PP como del PSOE. «Nunca olvidaremos a las víctimas que ha tenido el PSOE, como Ernest Lluch o Enrique Múgica, que dieron su vida por el valor constitucional de un país que se llama España», ha agregado. A lo que, acto seguido, ha llamado a poner el «listón ético» de los populares «más alto que nunca» para ser «más ejemplar que nunca».

Su homólogo al frente de la Junta de Castilla y Léon, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado la gestión de los gobiernos del PP en materia sanitaria, educativa, infraestructuras, transporte y energía. Un modelo «frente al caos» que representa el PSOE, causa de su «incompetencia, inutilidad y la falta de honestidad».

En este sentido, ha subrayado que el nuevo PP de Feijóo ponga a las personas en el centro de la política. «La gestión eficaz de los grandes servicios públicos en todo el territorio está en el ADN del Partido Popular. Frente al fallo multiorgánico de Sánchez y de su Gobierno, los gobiernos del PP somos garantía de estabilidad, de eficacia y también de calidad», ha afirmado.

Recuperar el «ascensor social»

Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, ha podido ante el plenario del PP recuperar el «ascensor social» como la mejor forma de dar oportunidad a los jóvenes ya. las nuevas generaciones del país.

«Donde queremos decir sí al esfuerzo personal y no a vivir del Estado. Por eso, lo primero que tenemos que abordar con responsabilidad es la educación y la formación de los jóvenes. Tienen que estar alineadas con las necesidades reales del mercado laboral, con la suficiente flexibilidad para poder adaptarse también a las nuevas tecnologías que cambian tan rápidamente», ha indicado.