El líder del PP y candidato designado por el Rey para intentar formar gobierno tras las elecciones generales del 23J, Alberto Núñez Feijóo, se hará este martes su primera foto en público y a solas con el presidente de Vox, Santiago Abascal, con el que mantendrá una reunión formal dentro de la ronda de contactos para la investidura.

La instantánea de hoy se producirá 521 días después (o lo que es lo mismo, 1 año, 5 meses y 3 días después) de que Feijóo se pusiera al frente del PP en el Congreso de Sevilla y tras sellar sus compañeros de partido seis pactos con Vox para la gobernabilidad de seis comunidades autónomas: Aragón, Extremadura, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. Esta última región fue la única donde Vox permitió un gobierno del PP sin entrar en el Ejecutivo. Estas dos formaciones también han pactado en media docena de Ayuntamientos de capitales de provincia tras el 28M.

Feijóo se convirtió en presidente del PP el 2 de abril de 2022 y el 7 de abril, tan sólo cinco días después, fue recibido por el presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa en su condición de líder de la oposición. Sin embargo, tras ello, no hubo ninguna reunión ante las cámaras con el presidente de Vox. Tan sólo cuatro días después de aquel encuentro en Moncloa tuvo lugar la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León. Si bien el acuerdo en esta región se cerró el 10 de marzo, para entonces Feijóo ya era el único candidato con avales a las primarias del PP. Aquel 11 de abril de 2022, ya siendo presidente del PP, no acudió a la votación de investidura de Mañueco y no coincidió con Abascal, que sí estuvo presente en el Pleno de nombramiento arropando a su vicepresidente, Juan García-Gallardo.

Feijóo junto a Abascal en el Desfile del pasado Doce de Octubre.

Donde ambos sí compartieron plano, junto a otras autoridades, fue en el Desfile militar de la festividad del Doce de Octubre. Allí se les pudo ver en la tribuna de invitados hablando con el fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Es la única fotografía de los dos en la distancia corta, si bien ya desde el año pasado han mantenido varias reuniones privadas, como la del 22 de septiembre de 2022 y otra tras las generales del 23J, además de múltiples contactos telefónicos. El último que ha trascendido se produjo hace unas semanas para aclarar la existencia de «malentendidos» con Vox, entre ellos la votación de la Mesa del Congreso que dejó fuera a la formación de Abascal.

«Normalidad»

En rueda de prensa en el Congreso el pasado 22 de agosto, justo antes de recibir el encargo del Rey para presentarse a la investidura, el líder del PP agradeció explícitamente a Vox su apoyo externo sin contrapartidas (no estarían en el Gobierno) y puso en valor la «relación de normalidad democrática» que ambas formaciones mantienen y que les permite gobernar juntos en varias Comunidades. Feijóo remarcó que esa «colaboración» continuará.

Sobre el encuentro de este martes, el portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, avanzó este lunes que Feijóo trasladará a Abascal el mismo documento que entregó a Pedro Sánchez la pasada semana, el denominado Acuerdo por la igualdad y bienestar de todos los españoles, que contiene seis pactos de Estado: Pacto de Regeneración Democrática, Pacto por el Estado de Bienestar, Pacto por el Saneamiento Económico, Pacto por las Familias, Pacto Nacional del Agua y Pacto Territorial.