Feijóo felicita a Kast por su victoria: «Los chilenos han elegido libertad»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este lunes al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria en las elecciones presidenciales, donde se ha impuesto este domingo con el 58,61% de votos, por delante del 41,39% o de la ex ministra Jeannette Jara.

«Enhorabuena por la abrumadora victoria de José Antonio Kast. Los chilenos han elegido libertad», ha expresado este lunes el líder de la oposición en un escueto mensaje en la red social X.

Enhorabuena por la abrumadora victoria de @joseantoniokast. Los chilenos han elegido libertad. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 15, 2025

En su primer discurso tras confirmarse su victoria electoral, Kast ha querido enviar un mensaje de transversalidad y unidad nacional, asegurando que gobernará para «todos los chilenos», sin distinciones ideológicas. En este sentido, manifestó su disposición a dialogar y alcanzar acuerdos con todas las fuerzas políticas, subrayando la importancia del entendimiento y la cooperación para enfrentar los desafíos del país. Durante su intervención, hizo especial hincapié en la seguridad y el orden público, ejes centrales de su campaña, recalcando que el orden «no es un capricho», sino una condición necesaria para el desarrollo y la convivencia social.

El presidente electo ha afirmado que los próximos cuatro años estarán orientados a «hacer las cosas bien» y a «reconstruir» Chile, insistiendo en que su Gobierno respetará a quienes piensan distinto. A lo largo de su discurso, reiteró llamados a la unidad y a la reconciliación, destacando que el país necesita avanzar dejando de lado las divisiones para enfrentar los retos económicos, sociales e institucionales.

La victoria de Kast no sólo tiene consecuencias a nivel nacional. Su triunfo se suma a una ola de avances electorales de la derecha en América Latina y refuerza el eje conservador internacional, proporcionando nuevos aliados al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la región.

Durante la campaña, Kast centró su mensaje en una de las principales preocupaciones de los chilenos: el aumento de la delincuencia. Durante décadas, Chile fue considerado uno de los países más seguros de América Latina, pero en los últimos años se ha registrado un repunte de robos violentos, secuestros y tiroteos a plena luz del día, especialmente en zonas urbanas.