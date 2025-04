Feijóo exige a Sánchez un «plan de contingencia» con las comunidades para combatir los aranceles de Trump

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, un plan de contingencia para combatir la política arancelaria impuesta por el presidente de los EEUU, Donald Trump. Según el líder popular, si la administración norteamericana rompe con el «tratado de libre comercio», hace falta una respuesta igual de «contundente» por parte del Gobierno y de Bruselas.

«No es el día de la liberación, es el día de la preocupación», ha defendido este miércoles el presidente del PP en contra de lo que ha venido salvaguardando desde hace semanas el jefe del Ejecutivo norteamericano. Para Feijóo, el libre comercio «es lo normal y lo racional entre países que quieren cumplir sus tratados internacionales y sus convenios de libre comercio».

En este sentido, ha apuntado que, a la política arancelaria de Trump a los productos procedentes de la UE, es necesaria «una respuesta igual de contundente». «Si insiste en atacar los productos europeos, tendremos que responder con la misma proporcionalidad», ha defendido.

Justo el día en que se cumplen tres años de su llegada a la presidencia del PP, Feijóo ha llamado a Sánchez a presentar un plan de contingencia «rápido» para combatir los aranceles de la administración republicana. En boca del líder popular, se hace necesario «hablar con las comunidades autónomas rápido y con los sectores productivos rápido».

A pocas horas de que Trump anuncie su propuesta definitiva de los aranceles globales, Feijóo ha recordado que su decisión es «absolutamente equivocada», porque «va a perjudicar no sólo a los españoles y a los europeos», sino «también a los norteamericanos». Por eso, ha reiterado que la necesidad de un plan de ayudas por parte del Estado y la UE.

Reducir el impacto arancelario

En una entrevista concedida a Antena 3 con motivo de su aniversario al frente del liderazgo del PP y que ha sido recogida por OKDIARIO, Feijóo ha mandado otro mensaje contundente a Sánchez.

Según ha manifestado, en vez de «insultar a la oposición», lo que debería hacer el presidente del Gobierno es llamar a los presidentes autonómicos -la mayoría de ellas bajo gobiernos del PP-, y a los sectores económicos afectados, «para responder y para disminuir el impacto en los productos que estén sometidos a aranceles por parte de la administración norteamericana».

Al ser preguntado por la postura que ha manifestado el grupo que lidera Santiago Abascal -Vox-, que se ha acercado a los postulados de Trump, Feijóo ha considerado que es ahí es «donde se acredita la independencia y la libertad de un partido político para opinar, para hacer las cosas y para tener posición». Es decir,

Es decir, si deciden apostar por las empresas y la agricultura españolas o no, no debería ser la administración norteamericana quien marcase su rumbo. Según el líder del PP, no seguirá la senda que ha calificado de «silencio cómplice de Vox» ante los ataques de Trump al sector productivo español.