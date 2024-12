Feijóo: «España no tiene Gobierno, 2025 discurrirá entre los juzgados, Waterloo y Franco»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este viernes que el próximo año «discurrirá» para el Gobierno «entre los juzgados, Waterloo y un poco de Franco».

El dirigente popular ha reflexionado así en su comparecencia para hacer balance del año que termina. Feijóo ha acusado al Ejecutivo de «falta de empatía» y «distancia con la realidad de los españoles» y ha zanjado, en definitiva, que «España no tiene Gobierno».

«Este año ha sido un bochorno para el Gobierno, una colección de escándalos sin precedentes en el entorno político y personal de Sánchez», ha aseverado Feijóo, para quien éste ha sido un año «en que la política del país se ha ido alejando de la gente día a día». Por ello, ha destacado, «el deber del PP es recuperarla».

«Con este Gobierno, el escándalo político se ha convertido en algo cotidiano y la mentira, en el primer trámite de cualquier iniciativa», ha abundado Feijóo, que ha ironizado con que la «mayor novedad» ha sido que «algún día hayamos amanecido sin una nueva imputación, corruptela, chantaje o intercambio de privilegios».

El jefe de la oposición ha arremetido también contra el triunfalismo económico de Sánchez y ha señalado que éste «se queda en el Palacio de La Moncloa» porque «las familias pagan más por la cesta de la compra y por las actividades extraescolares de sus hijos, el desempleo sigue siendo el más alto de la UE, sobre todo femenino y juvenil y los españoles debemos más dinero que nunca y hemos pagado más impuestos que nunca». Así, ha concluido que Sánchez «tiene una percepción equivocada de la realidad y de España».

«España no tiene Gobierno, un Gobierno interesado en los problemas de los españoles, en aprobar leyes sin desguazar el Estado, preocupado por nada más que no sea su supervivencia», ha añadido. No obstante, ha considerado que «los ciudadanos no se conforman ni aceptan el régimen de resignación que se pretende establecer desde el poder».

«La única alternativa»

En este contexto, ha enfatizado que el PP es «la única alternativa» a Sánchez y ha citado algunas de las iniciativas que su partido ha logrado aprobar este año, como la reforma del Consejo General del Poder Judicial para «preservar la independencia de la Justicia», la ley de la ELA y las rebajas de impuestos.

«Existe una alternativa: el PP saca leyes adelante, no de cualquier forma ni a cualquier precio. Sin ceder a chantajes, sin subastar el Estado, sin votaciones agónicas ni cambiar de principios. No nos conformamos. España no necesita un recambio sino una alternativa capaz de reparar lo que el Gobierno está destruyendo», ha advertido.

Votaciones con Junts

Preguntado sobre la coincidencia con Junts en determinadas votaciones parlamentarias, Feijóo ha señalado que es «evidente» que sin el partido de Carles Puigdemont, Vox o el PNV, éstas no habrían salido adelante.

«No me importa coincidir para bajar impuestos o para cumplir mi programa electoral. Sin chantajes y sin amenazas. Eso es lo que debe hacer alguien que quiere optar a la presidencia del Gobierno», ha respondido Feijóo, quien ha resaltado: «Mis principios son conocidos y mantenerlos me ha llevado a permanecer en la oposición».

«Quien pactó la investidura en Suiza a cambio del borrado de delitos y quien acepta fotografiarse con una persona a la que debería detener es Sánchez», ha destacado. En este contexto, ha señalado que «decir que el PP está haciendo cosas parecidas a Sánchez es un insulto a la inteligencia de los españoles».

Sobre la relación con Vox, ha considerado que el partido de Santiago Abascal «tendrá que decidir si quiere facilitar el cambio o impedirlo». En otras palabras, «hacer oposición al PP o a Sánchez».

Feijóo ha considerado que «a veces» los «comportamientos» de este partido «son contradictorios y confusos». Una actitud que ha contrapuesto a la del PP: «Nosotros estamos para cambiar el Gobierno de este país, para abrir una época de esperanza, no vamos a perder el tiempo en otra cosa».